El Real Avilés, a la conquista de Lasesarre

El Real Avilés Industrial regresa a la carretera para disputar esta tarde un duelo clásico del fútbol de bronce norteño ante el Barakaldo (18.15 horas, Lasesarre). Dos ciudades con un importante pasado siderúrgico, dos equipos de los que compiten hasta el final y que, por méritos propios, están ubicados en la zona noble de la tabla sin formar parte del grupo de equipos con mejores presupuestos.

El conjunto blanquiazul visita un feudo inexpugnable en lo que va de temporada. Cuatro victorias y tres empates firma el Barakaldo en Lasesarre hasta la fecha, si bien esta tarde recibe al tercer mejor visitante del grupo 1 de Primera Federación.

Para intentar romper la estadística, Dani Vidal se ha llevado a toda su plantilla, si bien Adri Gómez no tiene visos de ser titular, recién recuperado de sus molestias musculares. Todo hace indicar que Isi Ros volverá directamente al equipo inicial cumplida su sanción por acumulación de amonestaciones, y para el resto de posiciones hay dos dudas principales: el centro de la defensa y la delantera.

Eze tiene muchas opciones de reemplazar en el 'once' a Borja Granero, a pesar de que el valenciano realizó un buen partido frente al Celta Fortuna, y quizá Javi Cueto tenga también su oportunidad en la delantera, bien por Raúl Rubio o por Santamaría, aunque en el caso de entrar por el gijonés sería una doble punta más clásica, quizá con el zaragozano viniendo más a recibir entre líneas. Una última opción sería la de ubicar a Cayarga como '10' e introducir en la izquierda a Raúl Hernández si sus molestias se lo permiten.

Por parte local, Imanol de la Sota tiene para el encuentro de esta tarde una baja muy sensible, la de su jugador más destacado Víctor San Bartolomé, quien, lesionado la pasada jornada en el Alfredo Di Stéfano, acumula cinco goles y dos asistencias en lo que va de curso.

Mientras que le resto del equipo inicial será el habitual, bajo un sistema 1-4-2-3-1, todo hace indicar que la baja del mediapunta gualdinegro será cubierta por Sabin Merino, que con 62 partidos de experiencia en Primera División y 120 en Segunda a sus espaldas, entró por él frente al Castilla y suma dos tantos este curso pese a haber sido titular nada más que en tres partidos.

Borja García, viejo conocido

En la plantilla del Barakaldo hay un viejo conocido de la afición del Real Avilés, el central Borja García, que la pasada temporada fue titular en Lasesarre pero que este curso no debutó hasta la pasada jornada, cuando saltó al terreno de juego en la segunda parte en sustitución de Dufur. No parece claro que vaya a ser hoy titular, pero tampoco es descartable. Tiene ya 35 años y fue de lo poco salvable de la plantilla del último descenso realavilesino desde Segunda B, con Clarkson al mano de las operaciones. No en vano, después de aquello fichó por la UD Logroñés y acabaría debutando en Segunda con el Extremadura.

El Real Avilés llega al partido con 21 puntos, sexto clasificado, mientras que el Barakaldo es décimo con 19, por lo que adelantaría a los de Dani Vidal en caso de triunfo esta tarde. Ambos vienen de perder el pasado fin de semana, el Real Avilés en casa ante el Celta Fortuna (1-2) y el Baraka en Valdebebas frente al Real Madrid Castilla (2-1).

Ampliar Imanol de la Sota, entrenador del Barakaldo. LVA De la Sota, entrenador del Barakaldo: «El Real Avilés está compitiendo increíble» Imanol de la Sota, entrenador del Barakaldo, se deshizo en elogios hacia el Real Avilés en la rueda de prensa previa al choque. «Es un equipo que está compitiendo increíble, con un inicio de temporada muy bueno salvo la primera jornada», asegura. «Es muy difícil de batir porque siempre compite bien. Ha ganado algunos partidos en rectas finales de partido y cuando eso pasa más de una vez quiere decir que nunca se rinde, que siempre está metido en el partido».Es por ello que, «aunque en esta categoría todos los rivales son duros, estos equipos que siempre están metidos hasta el final son todavía más peligrosos». Además, «este Avilés tiene poco que ver con el que vino aquí en pretemporada. Ha evolucionado mucho, sobre todo a nivel defensivo en las últimas jornadas».

