Raúl Rubio tuvo en su cabeza la primera gran ocasión del partido. LOF
Mérida 2-1 Real Avilés

El Real Avilés cae con las botas puestas en Mérida

El equipo blanquiazul lo intentó hasta el final en un partido igualado en el que el cuadro emeritense mostró su calidad y una mayor eficacia

Alejandro Villalobos

Mérida (Badajoz)

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:18

El Real Avilés Industrialcayó con las botas puestas en su visita al mejorado Mérida, después de tres jornadas invicto y, además, sin encajar ... goles durante ese tramo (2-1). El único tanto visitante llegó demasiado tarde, en el minuto 92, por medio del revulsivo Javi Cueto a la salida de un saque de esquina. El Mérida tomó ventaja muy pronto y amplió distancias a menos de un cuarto de hora de la conclusión.

