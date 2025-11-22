El Real Avilés cae con las botas puestas en Mérida

El Real Avilés Industrialcayó con las botas puestas en su visita al mejorado Mérida, después de tres jornadas invicto y, además, sin encajar ... goles durante ese tramo (2-1). El único tanto visitante llegó demasiado tarde, en el minuto 92, por medio del revulsivo Javi Cueto a la salida de un saque de esquina. El Mérida tomó ventaja muy pronto y amplió distancias a menos de un cuarto de hora de la conclusión.

Guzmán, Raúl Hernández y Álvaro Santamaría fueron las novedades de la alineación de Dani Vidal. El Real Avilés tuvo un arranque bastante bueno. Un córner desde el costado izquierdo ejecutado en corto lo envió Cayarga al área, Rubio remató de cabeza y el portero Csenterics se hizo gigante con una sobresaliente estirada a media altura cerca del poste. Del posible 0-1 se pasó al 1-0 cinco minutos después. Ningún jugador visitante interrumpió una conducción de balón trazada por Benny, y el delantero Álvaro García recibió el pase y definió por debajo de las piernas de su tocayo Álvaro Fernández.

La desventaja no hizo rebajar el nivel de intensidad visitante. Rubio y Álvaro Santamaría, los delanteros alineados por Dani Vidal, se juntaron por el costado derecho con la idea de asociarse y asaltar la profundidad de forma combinativa. Precisamente, el delantero gijonés apuró la línea de fondo para colocar un pase atrás hacia la zona central del área que, entre el propio atacante zaragozano y un defensor local, se encargaron de redireccionar hacia la portería, y el lateral derecho Jacobo se arrojó al terreno de juego para despejar el balón, con el guardameta húngaro ya superado, sobre la misma línea de gol. Ninguno de los entrenadores se decantó por agitar el árbol de las sustituciones al paso por los vestuarios del Romano José Fouto.

Mérida Csenterics; Jacobo Martí, Luis Pareja, Lancho, Manu Rivas (Javi Domínguez, m. 68); Martín Solar, Raúl Beneit (Rui Gomes, m. 86); Carlos Doncel (Javi Areso, m. 68), Dibrani (Gaizka, m. 68), Chiqui (Artola, m. 81); y Álvaro García. 2 - 1Álvaro Fernández; Guzmán, Babin, Borja Granero, Osky; Raúl Hernández (Isi Ros, m. 60), Adri Gómez (Gete, m. 60), Kevin Bautista, Berto Cayarga (Javi Cueto, m. 71); Santamaría (Quicala, m. 60) y Raúl Rubio (Natalio, m. 81). Real Avilés Industrial Goles 1-0: m. 10, Álvaro García. 2-0: m. 77, Gaizka. 2-1: m. 90+2, Javi Cueto.

Árbitro Domínguez Cervantes (Comité Andaluz). Amonestó a Carlos Doncel, Raúl Beneit, Jacobo Martí; y a Adri Gómez, Osky, Gete, Isi Ros.

Incidencias Romano José Fouto. 2.818 espectadores.

En la segunda parte, teniendo que manejar la posesión de balón de manera más consistente debido al adverso marcador, al Real Avilés le costó bastante más generar disparos claros a la portería defendida por Csenterics. Kevin Bautista, que inicialmente había perdido el esférico, persistió en el esfuerzo inmediato tras pérdida y logró recuperar la pelota en campo contrario para encarar mediante conducción la última línea defensiva del Mérida, levantó la cabeza consciente de las soluciones de pase a los delanteros Rubio y Álvaro Santamaría, pero confió en sus propias posibilidades de éxito y ejecutó un disparo con su pierna predilecta que se marchó por encima de la portería del conjunto extremeño.

Dani Vidal realizó tres permutas simultáneas justo al cumplirse el cuarto de hora de la reanudación: Gete, Isi y Quicala relevaron respectivamente a Adri Gómez, Raúl Hernández y Álvaro Santamaría. El entrenador del Mérida, Fran Beltrán, imitó el triple movimiento de su homólogo casi diez minutos después, dando entrada a Javi Domínguez, Gaizka Martínez y Areso en detrimento de Manu Rivas, Benny y Doncel. El cuarto movimiento de piezas de Dani Vidal fue la entrada de Javi Cueto, el máximo realizador de la plantilla, como recambio de Cayarga. Sin embargo, siete minutos después de la permuta, llegó el mazazo de la segunda diana del Mérida. A la salida de un saque de esquina, el revulsivo Gaizka Martínez definió de cabeza con excesiva facilidad en la zona central de remate ante Álvaro Fernández.

La incorporación del veterano Natalio por Rubio representó el quinto y último recambio de Dani Vidal por esquivar el retorno a la senda de la derrota. El local Fran Beltrán también agotó el cupo de cinco sustituciones y de tres ventanas a tal efecto. El tanto del recorte de distancias del Real Avilés llegó demasiado tarde, concretamente en el minuto 92: un saque de esquina muy cerrado desde el costado izquierdo fue despejado de cabeza por la defensa en el primer palo, y el balón llovido del cielo lo convirtió Javi Cueto de cabeza casi sobre la línea de meta ante la falta de contundencia de los locales. El próximo compromiso del Real Avilés será el próximo domingo (18.15 horas) contra el Celta Fortuna en el Román Suárez Puerta.