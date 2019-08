El Real Avilés descarta a Piazza y Gastón tiene opciones de quedarse Paollo Piazza en su segundo entrenamiento en La Toba. / MARIETA Una lesión propicia la finalización de la prueba del italobrasileño, mientras que con el uruguayo «si está bien físicamente no tenemos dudas», dice José Álvarez SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 3 agosto 2019, 04:40

Ya entrados en el mes de agosto, continúa, sin prisa pero sin pausa, la planificación deportiva del Real Avilés, que mañana disputa su tercer partido de pretemporada, el segundo correspondiente a la fase de grupos de la Copa Federación en su edición asturiana. José Álvarez y Mikel Trabanco siguen rastreando el mercado nacional e internacional en busca de entre uno y dos delanteros sin que haya demasiadas novedades al respecto.

La principal es que ayer fue descartado el italobrasileño Paollo Piazza, pues una lesión le iba a mantener varios días fuera de los entrenamientos con el grupo «y necesitamos verlo pronto, no podíamos esperar más», explica Álvarez. El espigado ariete no estaba dejando malas sensaciones, pero el fútbol vive del corto plazo y no perdona.

Continuando con el puesto de delantero, Ricky tendrá una oportunidad de oro mañana frente al Mosconia, después de no poder jugar en Llanes al arrastrar sanción por la tarjeta roja directa que vio en el último partido de la pasada temporada con el primer equipo en Ceares. En el club hay dudas con el dominicano, que en estos momentos tiene tantas opciones de quedarse como de acabar saliendo. Su papel copero será clave en una decisión final que siguen barruntando entre Viti Amaro, José Álvarez y Mikel Trabanco.

Quien tiene muchas opciones de vestir de blanquiazul este curso es el extremo uruguayo Gastón Cedrez, canterano de Atlético, Real Madrid y Las Palmas que la pasada campaña coincidió en el Lanzarote con Enrique Castaño. «No tenemos dudas futbolísticas con él. Si está bien físicamente, se quedará, porque lo conocemos y nos gusta como jugador», desvela José Álvarez.

El extremo realizó ayer una doble sesión en solitario con el preparador físico Jaime Fernández y hoy realizará su primer entrenamiento con el grupo, a partir de las 10 horas en La Toba 3. Ser sub23 ayuda y mucho a la continuidad del habilidoso futbolista que, por no estar a gusto, renunció a un contrato por tres temporadas que tenía firmado con Las Palmas. Si recupera su mejor versión, podría ser un refuerzo de nivel para el equipo.

Si Gastón se queda y contando con Max, uno o dos delanteros cerrarían la plantilla blanquiazul, con la que Viti Amaro está muy contento, sobre todo por el trabajo diario de los jugadores, que mañana intentarán lograr su primera victoria de la pretemporada. Estará disponible Álvaro Peñalver, que no había pasado el reconocimiento médico, y es duda Max por el tránsfer.