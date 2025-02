Real Avilés | «Después de tantos varapalos es hora de llevarse una alegría»

«Creo que ya nos toca vivir una alegría después de los varapalos que llevamos y pienso que esta vez se va a conseguir, tengo esa esperanza y animaré al equipo hasta el final». Miguel Ángel Fernández, 'Pereche', presidente de la peña Orsay, representa ... el sentimiento que existe en el seno de la afición del Avilés pulsado por LA VOZ a través de varios integrantes de algunos de los grupos organizados.

Por encima de la decepción de no ascender a la primera está la necesidad de ayudar a que sea a la segunda, en el 'play off': «Las cosas se complicaron con el confinamiento y tener que jugar a los dos días un partido clave como el del Llanes, que se perdió porque el equipo se veía que no estaba bien», matizan 'Pereche' y Ángel Antonio Elipe, 'Kempes', que mañana lo tienen claro: «Lo único que importa ahora es el partido con el Caudal y ganarlo. Los aficionados tenemos que animar al equipo para ascender, porque merecemos estar en otra categoría».

José Aurelio Fernández, presidente de la peña Lloriana, acudió a la cita acompañado de Daniel Giraudo y Luis Cascarón. «Va a ser un partido muy igualado entre dos equipos que cometieron muchos errores esta temporada. Uno de ellos se irá a casa el 16 de mayo sin conseguir el objetivo», destaca José Aurelio. «Ya llegará el día de pedir explicaciones por lo que se haya hecho mal, ahora es el momento de estar todos unidos, remar en la misma dirección y llegar al tercer partido para jugarte el ascenso», recalca.

Giraudo entiende que «es una temporada atípica y cualquier aspecto que se salga de lo normal afecta. Hubo otros equipos afectados por el covid, pero al Avilés le llegó en el peor momento y le ha pasado factura. Aún con eso el equipo se ha quedado a tres puntos del ascenso directo, los del partido con el Llanes por ejemplo». Aunque esperaba más del equipo, «lo último que se pierde es la esperanza. Hay que confiar en el equipo».

Padres e hijos en la peña Los Indies. Fernando y Eduardo Fernández, Manuel y Miguel Modroño. «Ya es hora de conseguir un ascenso después de estos años de decepciones. Aunque no han acompañado como esperábamos los resultados, tengo confianza en el equipo. Desde la grada tenemos que ayudar animando a los jugadores».

Manuel Modroño entiende que «son partidos en los que no puedes fallar y el Avilés ya ha cometido varios errores que ahora no se puede permitir. La clave del partido creo que será esa, que el Avilés recupere la consistencia defensiva porque arriba tenemos jugadores determinantes como Natalio y Cedrick».