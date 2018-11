«Avilés es mi casa y sabía que algún día iba a volver», dice Diego Polo Diego Polo, ayer en su primer ensayo con el equipo. / P. BREGÓN «En L'Entregu no estaba disfrutando de los minutos que creía merecer y me ilusiona mucho este cambio» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 16 noviembre 2018, 02:33

Diego Polo realizó ayer en el Suárez Puerta su primer entrenamiento con el Real Avilés y todo hace indicar que estará disponible para debutar mañana frente al Caudal. A pesar de acumular tres goles en lo que va de curso, el delantero avilesino no estaba contando con demasiados minutos en L'Entregu, algo que le animó a firmar por el conjunto blanquiazul y regresar «a casa. Estuve siete años en la escuela del club, antes de irme al Navarro en cadetes, sabía que algún día iba a volver y creo que es un buen momento».

Polo firmó con ilusión en verano por L'Entregu tras una muy buena temporada rubricada con ascenso en el Langreo, pero «aunque entrenaba bien e intentaba dar lo mejor de mí en los partidos, no acababa de tener los minutos que creía merecer. Ya estaba un poco quemado, me surgió la oportunidad del Avilés y creo que era un buen momento para cambiar e iniciar esta etapa».

El ariete llega al Real Avilés consciente de la necesidad de sus goles con el objetivo de «ayudar a los compañeros. Me han acogido muy bien, conozco a algunos de Avilés de toda la vida y las sensaciones son muy buenas. No me marco una cifra de goles, pero saldré cada partido con la intención de marcar, comenzando por este fin de semana si el 'míster' cuenta conmigo». A Polo le motiva «el interés que ha puesto el Avilés en mí y ojalá pueda demostrar sobre el campo la confianza que han depositado en mí desde el club».

Castañón, «muy motivado»

Residente en Mieres y con su negocio familiar muy cerca del de Roberto Ardura, presidente del Caudal, Juanma Castañón espera con ansia el partido de mañana. «Los derbis son mis partidos y confío mucho en el equipo. Espero que la afición nos apoye porque vendrá mucha gente de Mieres y es el mejor partido del fin de semana en Asturias después del Oviedo-Sporting».

El Suárez Puerta, al pleno

Como había anunciado con anterioridad, Izquierda Unida presentó ayer en el pleno municipal un ruego solicitando el estudio jurídico y técnico de los pliegos de condiciones por los que el Ayuntamiento cede el campo municipal de fútbol Suárez Puerta al Real Avilés. «Parecería que se han podido incumplir algunos de los artículos referidos», por ejemplo los relativos a la fiscalización, la potestad administrativa o a la ejecución de obras, así como al «deficiente mantenimiento de las instalaciones». En su respuesta, la concejala Ana Hevia explicó que «desde el Ayuntamiento se está estudiando el uso que el club está dando a la instalación».