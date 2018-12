«En el Real Avilés disfruté como nunca» Álex Arias posa en el Suárez Puerta con las camisetas de Real Avilés y Marino. / MARIETA Álex Arias afronta «con ilusión y ganas» su regreso al Suárez Puerta con la camiseta del Marino SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 13 diciembre 2018, 02:07

Uno de los últimos jugadores que levantó de sus asientos a los aficionados del Real Avilés regresará a casa el domingo enfundado en la camiseta del Marino, club al que quiere devolçver esta temporada a Segunda B. El Suárez Puerta, el estadio donde más disfrutó con el balón, volverá a ser testigo de la calidad de 'El Mago', futbolista que, de no ser por situaciones extradeportivas, hoy vestiría de blanquiazul.

A Álex Arias se le iluminan los ojos cuando mira las gradas. No es para menos: en el Suárez Puerta, con Josu Uribe en el banquillo e Ito y Omar Sampedro como sus aliados en ataque, estuvo a punto de ascender a Segunda División con el Real Avilés. Acude con las camisetas de ambos equipos, en los que ha jugado en dos etapas distintas, sonriente y con un anillo que le delata: se ha casado, iniciando una ilusionante nueva etapa en su vida.

«En el Real Avilés disfruté como nunca del fútbol», se sincera. A sus 29 años, con 218 partidos en Segunda B y seis en Segunda, las categorías pasan a un segundo plano para el avilesino. «Quería volver a Asturias para centrarme un poco más en mi vida personal y laboral y estoy muy contento en el Marino», explica, si bien no oculta que «de no se por lo que ocurrió el pasado verano lo normal es que estuviera jugando en el Avilés».

En medio de la guerra entre IQ Finanzas y José María Tejero, Álex decidió aceptar una oferta del Coruxo para regresar a Segunda B. Su temporada no fue mala, pero tampoco excelente y decidió regresar a Asturias, compaginando el fútbol con «prácticas en un despacho familiar», aprovechando que «ya me queda poco para acabar la carrera de Derecho». Ahí parece estar su futuro, aunque «también ligado al deporte, pues ayudo a un equipo del Quirinal junto a mi primo Michu». De todas maneras, para pensar en eso todavía le queda tiempo, pues aún atesora mucho fútbol en sus botas, como demuestran los cuatro goles que ha marcado y su condición de indiscutible para Oli Álvarez.

«Es un entrenador con el que no había coincidido nunca. Me habían hablado bien de él y la verdad es que estoy muy cómodo. Está dándome mucha confianza y eso siempre se agradece». Todo ello a pesar de que «jugamos 1-4-1-4-1 y no tenemos la posición de mediapunta, que como todos sabéis es donde más cómodo me siento». En cuanto a su rendimiento, se sitúa a la par que el equipo. «Vamos segundos, pero hemos fallado ya más de lo que yo creía, como nos está pasando a todos los que estamos ahí arriba. No estamos dando nuestro mejor nivel todavía ni el equipo ni yo, así que esperamos mejorar con el paso de los partidos».

El siguiente es el domingo frente al Real Avilés, un equipo que «me está sorprendiendo. Era una incógnita en verano y la verdad es que está compitiendo muy bien». En frente, en la portería, tendrá a un amigo. «Conozco a Piquero desde que éramos pequeños, jugué en la selección asturiana juvenil con él y la verdad es que me alegro mucho por cómo le están saliendo las cosas». Para Álex, «en juveniles era impresionante y tenía condiciones para haber sido profesional» y, aunque espera poder marcarle, «no lo celebraré por el cariño que me ha trasladado la gente durante mi etapa en el Avilés». Será su primer partido en el Suárez desde su salida.