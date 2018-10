«Para un equipo joven como el Avilés es importante aprender de los errores» Juanma Castañón con la plantilla el pasado viernes en La Cantina de Villalegre. / REAL AVILÉS Juanma Castañón confía en la capacidad de sus jugadores para mejorar y recuperarse después de la goleada recibida el viernes ante el Llanes NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 16 octubre 2018, 00:44

La plantilla del Real Avilés reanuda esta mañana su rutina de entrenamientos tras un descanso largo que se iniciaba tras el golpe recibido el viernes ante el Llanes en el Suárez Puerta. Un 0-4 que puede hacer mella en un equipo joven en el que escasea la experiencia en Tercera División, aunque el técnico que los manda, Juanma Castañón, espera que su tropa no baje su ilusión y confianza: «Los chavales son jóvenes y enseguida olvidan y se ponen a pensar en lo que viene. Estoy seguro de que tras estos días de descanso en casa con sus familias vendrán con las baterías cargadas».

Tras el balance de la octava jornada que el Avilés abría el viernes, se han perdido posiciones en la tabla, pero el técnico advierte que «estamos a tres puntos del quinto y a cuatro del descenso. De momento hay mucha igualdad entre varios equipos y estamos ahí. Quedan muchos partidos por lo que aún hay que dar margen para que el equipo evolucione».

Castañón asume que la juventud de su plantilla permite pensar en una mejora progresiva, aunque por el camino haya tropiezos: «Lo importante es aprender de los errores, saber que muchos partidos se deciden por detalles, unos a favor en Llanera, otros en contra en Noreña. Los detalles y la eficacia de cara al gol».

El resultado del viernes hace mella por lo abultado, pero el técnico no tiene queja de la actitud de sus futbolistas: «Analizo el partido y no veo que ninguno haya bajado los brazos, que no haya disputado. Las diferencias las marca la pegada arriba y en eso nos ganaron de largo». La dificultad de hacer gol le preocupa relativamente: «Es algo que pasa en otros equipos, y está claro que lo tenemos que seguir trabajando. En algunas ocasiones la portería se nos hace pequeña, pero hay que confiar en que tanto Kevin como Jordan, y los que juegan más cerca de la portería, marquen y cojan la confianza que se necesita para hacer goles con más facilidad».

La juventud del grueso de futbolistas es también parte del motivo de las rotaciones que viene realizando Castañón, que hasta la fecha no ha repetido el once titular: «Hay una gran igualdad entre los chavales en todas las posiciones, salvo en la portería en la que Borja tiene la experiencia que le falta a Lemus, que acaba de llegar. Entre los demás nadie se puede relajar porque todos pueden y tienen que jugar. Los cambios se deben a varias razones, desde dar descansos a tener activos a todos y también motivos técnicos».

El problema de acumular dos derrotas seguidas es que el margen se reduce y el Avilés tiene que ganar el domingo al Tuilla: «La presión por ganar siempre la tenemos porque es el objetivo de todos los partidos, pero sabemos donde estamos y que podemos competir si hacemos bien nuestro trabajo». La preparación del partido se inicia esta mañana y si no hay más novedades, Thomas será la única baja.