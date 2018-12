El Real Avilés ficha al pivote Berto Laviana, del Tuilla, y Cisse causa baja Berto Laviana, junto a Pedro, en el Avilés-Tuilla del 21 de octubre. Cerca del balón, Prendes. / MARIETA Se incorpora llega tras jugar seis partidos con el Tuilla, uno en el Suárez Puerta, y el francés ya no entraba en los planes de Juanma Castañón NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 18 diciembre 2018, 01:57

Uno se va y otro llega. El Real Avilés cambia uno de sus pivotes defensivos con la llegada de Berto Laviana, procedente del Tuilla, que viene para cubrir el hueco que dejó ayer el francés Cisse Vacinou, quien tras ser titular en varios partidos, ha perdido la confianza del entrenador, Juanma Castañón.

Alberto Fernández Álvarez (13-8-1998, Pola de Laviana) cerró anoche su fichaje con el Avilés y estará mañana en el entrenamiento en La Toba con vistas a su presencia en el partido con el Siero en El Bayu. Su puesto es el de pivote defensivo pero también puede actuar como central y llega al equipo blanquiazul después de disputar seis partidos con el Tuilla, uno de ellos en el Suárez Puerta ante los que son sus nuevos compañeros.

Berto Laviana pasó por la cantera del Sporting de Gijón, la pasada campaña debutó en Tercera con el San Martín, disputando ocho partidos marcando tres goles, y deja el Tuilla para firmar por el Avilés hasta final de temporada.

La lesión de Polo podría ser grave y el delantero no estará el domingo en Pola de Siero

Cisse Vacinou sigue los pasos de sus compatriotas Kevin Diamonde, Jordan Yao, Yohan Kalala y Mathias Poguy, que fueron cortados semanas atrás por bajo rendimiento. En el caso del pivote, Castañón contó con él como titular y ha disputado ocho partidos como titular de diez, con 632 minutos, pero el técnico ha dejado de contar con él para decantarse por el juvenil Carlos Núñez. Hace un par de semanas entró en el once para jugar con dos medios pero al técnico no le convenció su rendimiento ante el Covadonga, de forma que ante la perspectiva de no tener minutos, el galo cerró ayer lunes su rescisión de contrato.

En un lunes cargado de noticias, la peor posible llegaba con la lesión de Diego Polo, que podría ser más importante de lo que se esperaba en principio y tras disputar minutos en la segunda parte del encuentro ante el Marino. El jugador avilesno realizó ayer unas que serán analizadas por el especialista para determinar el alcance de una lesión en el tobillo que podría afectar a la tibia.

Si se confirma el tiempo de baja será de semanas y de momento tiene que parar por lo que el domingo no estará en Pola de Siero en el último partido del año. Un contratiempo muy importante que deja al equipo sin delantero y convierte en urgente el fichaje de un atacante que ya se buscaba para acompañar a Polo.