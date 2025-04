El Real Avilés quiere evitar un Tropezón frente al Guijuelo

El calendario ha querido que el Real Avilés Industrial concluya la presente competición liguera ante dos equipos que no se juegan nada. El Guijuelo ... visitará el Suárez Puerta este domingo (12 horas) ya descendido a Tercera RFEF y, como plato final, los blanquiazules visitarán Los Pajaritos de Soria para medirse a un Numancia que matemáticamente es segundo.

Sin embargo, aunque cae de cajón que es mejor enfrentarse a un rival sin más en juego que el honor que a otro que se esté jugando la vida, todas las temporadas se ven sorpresas, sobre todo a final de temporada. Más allá de posibles primas, que en estas categorías también suenan cada vez menos, el Real Avilés ya sabe lo que es perder un partido clave en el Suárez Puerta ante un rival que no se juega nada.

Un ejemplo relativamente reciente ocurrió el 10 de mayo de 2015, hace casi diez años. El Real Avilés, décimo cuarto clasificado del grupo I de Segunda B con 43 puntos, dos más que Lealtad, que ocupaba en ese momento el puesto de 'play out', recibía a un Tropezón penúltimo, ya descendido. Un triunfo hubiese podido significar la permanencia matemática del conjunto blanquiazul, pero finalmente el equipo entonces dirigido por José Manuel Barla en la teoría, y John Clarkson en la práctica, no lograría rescatar ni un punto.

El avilesino Ito pondría el 1-0 en el marcador a los 52 minutos, pero uno más tarde, Juan Fresno lograría empatar. La debacle llegaría en el tramo final, con un otro gol de Fresno, esta vez de penalti, y un tercero de Adrián León en propia puerta. Cruel el destino, pues el cántabro había jugado un año antes en el Tropezón.

Aquel día, jugaron de inicio en el Real Avilés Alejandro; Cerrudo, Berna, Adrián León, Dani López; Geni, Zazo; Jandrín, Álex Arias, Omar Sampedro; e Ito. Tras el descanso también tuvieron minutos Borja García, Fassani y Pascual. En aquel Tropezón jugaba y fue titular un exblanquiazul como Primo, que acaba de descender con la Gimnástica esta temporada.

Aquella derrota, que sufrieron en directo en torno a 1.600 espectadores, significó el principio del fin del Real Avilés de Clarkson. Después llegaría la derrota en Santiago de Compostela (3-1) y el fatídico 'play out' frente al Eldense de Rubén Albés, Aridane y Sergi Guardiola. Y poco más tarde, el anuncio de la salida del empresario escocés, regresando el club a manos de José María Tejero, de nuevo en Tercera.

El contexto del partido de este domingo, sin embargo, es diferente. El actual Real Avilés no está luchando por la permanencia, si no por un 'play off' de ascenso, y la situación institucional y de confianza es totalmente antagónica, para bien.

Sí es cierto que en Guijuelo no han olvidado todavía el empate blanquiazul de hace dos temporadas, que sin jugarse nada los de Cañedo privó al cuadro chacinero de disputar el 'play off' en detrimento del Zamora.