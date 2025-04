Javi Cueto está de vuelta en el Real Avilés

Alberto Santos Avilés Jueves, 24 de abril 2025, 07:31 Comenta Compartir

Aunque parecía que estaba todo hecho para jugar el 'play-off', no es así y el Real Avilés Industrial va a tener que tirar ... de todos sus recursos si no quiere sustos en los dos partidos que restan de competición regular. El cebo de que los rivales no se juegan nada no cuela, porque no hace falta ir muy lejos para recordar que el año pasado tampoco se jugaba nada el Ourense, a los blanquiazules les valía un empate para salvarse del 'play-out' y ni así se consiguió el objetivo.

A Javi Rozada no le salió bien la jugada de quitarse de en medio de cualquier forma el derbi por semana ante el Langreo para centrarse en el domingo en Santander y ahora necesita toda la artillería posible para ganar al Guijuelo y evitar un sobresalto en la última jornada con la visita al Numancia en Soria. Con ese afán volvía este miércoles el equipos a los entrenamientos en las instalaciones de La Toba. La mejor noticia es el regreso del pichichi del Avilés, Javi Cueto. El delantero se lesionó a medio partido en el derbi ante el Marino en Luanco y no pudo estar a disposición del equipo durante tres duelos, el que enfrentó a los avilesinos al Escobedo en el Suárez Puerta, el derbi aplazado ante el Langreo y la visita el pasado fin de semana al Rayo Cantabria en Santander. La lesión le llegaba en el peor momento al gijonés, porque había encadenado goles en tres partidos consecutivos ante el Valladolid Promesas, el Compostela y el Pontevedra y estaba mostrando su mejor nivel de la temporada. Aunque Javi Cueto saltó de corto este miércoles a La Toba junto con el resto de sus compañeros, su reincorporación a los entrenamientos será paulatina a lo largo de esta semana. En esta primera sesión hizo ejercicios con el grupo durante un tiempo y también se entrenó de forma individual. De su progresión el resto de la semana, sobre todo si puede completar el 100% de la preparación, dependerá si puedes estar disponible, como mínimo en el banquillo, el próximo domingo (12 horas, Suárez Puerta) en el decisivo partido entre el Real Avilés y el Guijuelo. Javi Cueto suma un total de doce goles y una asistencia esta temporada, nueve tantos en liga en Segunda Federación y tres en la Copa Federación. Son los mismos números que su compañero en la delantera Álvaro Santamaría, seguidos ambos de Natalio, que acumula ocho goles, todos ellos en la temporada regular. El siguiente es un centrocampista como Kevin Bautista, con cuatro tantos. Entre los tres delanteros suman 26 goles de los 43 del Avilés –a los que habría que añadir uno de Momoh– en las 32 jornadas disputadas hasta el momento, dato que refleja la importancia de llegar a la recta final de liga y al hipotético 'play-off' con todos los arietes en la mejor condición posible. El regreso de Javi Cueto a la dinámica del equipo blanquiazul no sería la única buena noticia para Javi Rozada y su cuerpo técnico con vistas al próximo duelo liguero. Babin volverá al equipo después de cumplir un partido de sanción el pasado fin de semana ante el Rayo Cantabria, al igual que sucede con Alarcón. En el lado opuesto, Edu Cortina no se ejercitó este miércoles con sus compañeros, aunque habrá que esperar al resto de sesiones de la semana para conocer si fue una molestia puntual en ese complejo proceso de tratamiento de la dolencia que sufre con mayor o menos intensidad en los últimos meses de competición.

