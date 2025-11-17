El Real Avilés y Javi Rozada llegan a un acuerdo que evita el juicio por despido Las dos partes ceden en algunos aspectos de sus pretensiones iniciales y pasan página del enfrentamiento que acabó con la destitución del técnico ovetense

Alberto Santos Avilés Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:21 | Actualizado 13:56h.

El Real Avilés Industrial y Javi Rozada no llegarán a juicio. Las dos partes no se han sentando delante del magistrado en la vista que estaba fijada para la mañana de este lunes en los Juzgados de Avilés al alcanzar un acuerdo cuya negociación se había avanzado a lo largo de la pasada semana. Según ha podido saber este periódico, ambas partes han cedido en sus pretensiones iniciales, que pasaban en el caso del Real Avilés por el reconocimiento de un despido disciplinario, mientras que extécnico blanquiazul pedía la declaración de la improcedencia de su destitución a mediados del pasado mes de agosto, a quince días del inicio de liga en Primera RFEF.

Según explicó la defensa de Rozada llevada a cabo por Junceda Abogados, en la mañana de este lunes se presentaba ante el Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés la solicitud de homologación judicial del acuerdo alcanzado con el Real Avilés Industrial y en próximas fechas se espera el beneplácito judicial. La misma fuente añadió que el Real Avilés «reconoce el despido improcedente de Javi Rozada, comprometiéndose a indemnizarle por tal circunstancia, en un importe no muy alejado a lo que habría de abonarle por la presente temporada entera». El club tiene un plazo de seis meses, a contar desde diciembre, para hacer el pago.

Según la defensa de Rozada, el Avilés reconoce el despido improcedente y el técnico renuncia a reclamar daños morales «por la relación de estos años con el equipo y su afición»

Aunque Javi Rozada considera que le asistía el derecho a reclamar judicialmente una suma adicional por los daños morales causados, ha decidido renunciar a los mismos «en atención a la relación que ha mantenido durante estos años con el equipo y su afición, con unos resultados satisfactorios de los que se siente muy orgulloso».

Por otro lado, también estaba fijada hoy la vista del juicio por el despido de Miguel Méndez, ayudante de Rozada. Al igual que en el caso del entrenador, se llegó a un acuerdo por el que, según fuentes consultadas por este periódico, Méndez recibirá todo el dinero que reclamaba por la temporada que le restaba de contrato.﻿