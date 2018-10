Juanma Castañón se reencuentra con el Tuilla Juanma Castañón, durante su etapa como jugador del Tuilla, en la temporada 98-99. / LVA El técnico del Real Avilés fue jugador del conjunto dinamitero en la temporada 98-99, consiguiendo un histórico quinto puesto SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 18 octubre 2018, 01:55

El del domingo (Suárez Puerta, 12 horas) será un partido especial para Juanma Castañón. El entrenador del Real Avilés vivió una temporada histórica en El Candín, cuando su superficie era de arena y cuando el actual técnico se desempeñaba entonces como centrocampista organizador, ejecutando penaltis y tiros libres.

Corría la temporada 98-99 y Castañón regresaba a Asturias tras media temporada en el Iliturgi jienense. A las órdenes de Roberto Antuña, entrenador muy conocido en la cuenca por ascender posteriormente al Langreo a Segunda B, el lenense fue indiscutible y ayudó junto a sus compañeros a lograr un quinto puesto que entonces significó la mejor clasificación histórica del club hasta la fecha.

En los últimos años, el crecimiento del Tuilla ha sido tal que lo habitual es que el conjunto dinamitero luche cada temporada por los puestos de 'play off', pero entonces era algo prácticamente impensable. «Tengo muy buenos recuerdos de aquella temporada», explica el actual entrenador del Real Avilés. «Guardo muy buena relación tanto con el entrenador, Roberto Antuña, como con la directiva, algunos de ellos todavía dentro del club. Siempre me dicen que soy una persona muy recordada allí porque de aquella había que hacer cambio de residencia y como yo venía de Jaén hubo mucho lío para tramitar mi ficha, algo parecido a lo que pasa ahora con los tránsfers», sonríe.

Castañón recuerda que «estuve una temporada nada más porque luego me fui al Martos de la Tercera andaluza. El Tuilla siempre ha tenido al mando gente muy competente y la sigue teniendo, gente a la cual tenemos que ganar el domingo», sostiene con su picardía habitual. Castañón no se fía del irregular inicio de Liga arlequinado, pues «todavía van muy pocas jornadas. Miras la plantilla, con Jose, Pablo Prieto, Prendes, Borja Noval, Nacho Méndez -que está lesionado y contra nosotros no podrá jugar-, Álvaro Pozo... son un equipo para pelear por la cuarta plaza con Covadonga, L'Entregu y Llanes, porque ya sabéis que considero que las tres primeras plazas ya tienen dueño».

Para poner fin a la racha de dos derrotas consecutivas y regresar a la senda del triunfo el domingo, el entrenador del Real Avilés espera que ante el Tuilla «estemos más acertados en las áreas. Espero un partido parecido a los demás en Tercera, con unas cinco ocasiones para cada equipo y en el que ganaré el que más acertado esté. Espero que nosotros recuperemos nuestra actitud habitual, estando más cerca en la marca y llevándonos las segundas jugadas».

Castañón continuará incidiendo el viernes en las jugadas de estrategia. «Soy muy pesado, pero las cosas salen a base de insistir. El viernes pasado tuvimos un par de opciones y los equipos, por cómo nos defienden, saben que somos fuertes en ese aspecto y tenemos que seguir potenciándolo. Si no somos un equipo de virtuosos y de momento no tenemos efectividad de cara a gol, debemos sacar provecho de todas las acciones que nos puedan beneficiar», concluye.