El Real Avilés B se juega el ascenso en Tudela Agüeria ante el Celtic de Puerto

Con el primer equipo en plena fase de negociaciones y debates internos en cuanto a la planificación de la plantilla, la continuidad o no de Pedro Arboleya como director general y la puesta en marcha de la campaña de socios; todos los ojos del Real Avilés Industrial estarán puestos este domingo a mediodía en el campo sintético Arturo Villar de Tudela Agüeria, donde el filial blanquiazul se jugará el ascenso a Segunda AF ante el Celtic de Puerto.

Hace dos temporadas, el club decidió que retomase la competición su filial, arrancando en la última categoría del fútbol asturiano, la Tercera AF, antigua Segunda Regional. Tras un primer año complicado con Leandro Fernández en el banquillo, el equipo logró clasificarse de la mano de Jorge Pintado para el 'play off' de ascenso, cayendo en segunda ronda. Para este curso, con el objetivo del ascenso marcado en rojo, el elegido por Matías Vigil para afrontar el reto fue un excapitán del primer equipo, Geni Suárez, uno de los jugadores avilesinos con mejor trayectoria en el fútbol profesional en los últimos tiempos.

Tras una fase regular muy buena, en la que el filial blanquiazul estuvo muchas jornadas liderando la clasificación, el Real Avilés B acabó finalmente relegado al 'play off', en el que eliminó en primera ronda al Llanera B y en la segunda a La Manjoya. Su último escollo es el Celtic de Puerto, conjunto al que ganó en la ida el pasado fin de semana en La Toba por 1-0, gol de Chousa.

Ampliar El técnico Geni Suárez da indicaciones a un futbolista. LVA

A pesar de esa ventaja, Geni no se fía. «Nervios tengo los justos, porque creo que el trabajo de todo el año ya está hecho y solo nos queda jugar el último partido, pero en lo que menos pensamos es en llevar ventaja. Intentaremos jugar como hemos hecho todo el año, saliendo a ganar el partido como hemos hecho cada fin de semana», sostiene.

Hombre de fútbol y ambicioso por naturaleza, el preparador avilesino no elude responsabilidades. «La temporada está siendo muy buena, pero si no conseguimos ascender, que es el objetivo principal de esta temporada, la nota no podrá ser tan buena». Para conseguirlo, Geni espera un rival «cerrado y bien colocado sobre el terreno de juego, como en el partido de ida. Tendremos que aprovechar cualquier error, porque el ascenso se decidirá seguro por pequeños detalles».

El Real Avilés B ha rejuvenecido mucho su plantilla en este 'play off' de ascenso, al subir para echar una mano varios jugadores que compitieron con el juvenil de División de Honor esta temporada como Macías, Pelayo Cuesta, Reichert, Hugo Alonso o Iyán, por citar algunos. Esto ha reducido los minutos de jugadores más veteranos que estuvieron picando piedra durante todo el año, algo que no ha supuesto males mayores en la plantilla ni en la gestión del grupo. «Los capitanes y los jugadores más veteranos han acogido muy bien a los guajes, que ya fueron subiendo a lo largo del año cuando hubo necesidades. Al final, somos un filial y el objetivo del club es que poco a poco se vayan quedando la mayor cantidad posible en el equipo cada verano», explica.

