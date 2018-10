«Kevin y Jordan son jugadores de futuro, pero el equipo necesita ahora otras cosas»

Alain Menéndez, director deportivo del Real Avilés, explicó ayer las salidas de Kevin y Jordan del conjunto blanquiazul, que ya han sido oficializadas por el club. «Sólo nos queda agradecerles el esfuerzo. Para fichar hay que hacer cábalas, el club está como está económicamente y hay que sacar para poder meter. En los contratos hay unas cláusulas y deportivamente tanto Kevin como Jordan no se han acoplado. Son jugadores jóvenes con futuro pero ahora mismo necesitamos al menos otros dos jugadores distintos».

De la misma opinión es Juanma Castañón, que el pasado fin de semana ya dejó a Jordan fuera de la convocatoria. «Son dos jugadores con calidad técnica, que en el futuro pueden ser aprovechables, pero la Tercera División es exigente y no me han dado lo que esperaba de ellos», expone. Además, el entrenador blanquiazul lamenta que «fueron un poco por libre. Mi equipo tiene que ser solidario, todos a una, y en muchos momentos, quizá por falta de adaptación, no los vi en la misma línea que al resto».

Castañón resta importancia a la ausencia de delanteros para medirse el domingo al Colunga. «Somos dieciséis y tiraremos, como al principio de la temporada, de jugadores como Pedro o Wilfried, que se ha acoplado muy bien, que pueden jugar ahí. Estoy tranquilo y confío en Alain».