El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El Real Avilés tiene licencia para soñar

Sin olvidar el objetivo de la permanencia, los avilesinos son el mejor equipo de su grupo en las diez últimas jornadas y los máximos goleadores de Primera RFEF

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

Casi nadie se atreve a despegar los pies del suelo en el Real Avilés Industrial y en su entorno. Pero tampoco nadie negará que ... hay que frotarse los ojos cada jornada para comprobar si la temporada que está haciendo el equipo es real. Recién ascendido, novato en Primera RFEF, y el equipo avilesino es ya, sin duda, la revelación de los dos grupos de la categoría. Es más, tras once jornadas disputadas, lidera hasta cinco estadísticas entre cuarenta equipos. La permanencia es la máxima prioridad, pero a ver quién le impide a la afición soñar con logros mayores. El disfrute está, no obstante, en el camino, y que le quiten lo bailado en los dos últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  6. 6

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  9. 9 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  10. 10 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés tiene licencia para soñar

El Real Avilés tiene licencia para soñar