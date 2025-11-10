El Real Avilés tiene licencia para soñar

Casi nadie se atreve a despegar los pies del suelo en el Real Avilés Industrial y en su entorno. Pero tampoco nadie negará que ... hay que frotarse los ojos cada jornada para comprobar si la temporada que está haciendo el equipo es real. Recién ascendido, novato en Primera RFEF, y el equipo avilesino es ya, sin duda, la revelación de los dos grupos de la categoría. Es más, tras once jornadas disputadas, lidera hasta cinco estadísticas entre cuarenta equipos. La permanencia es la máxima prioridad, pero a ver quién le impide a la afición soñar con logros mayores. El disfrute está, no obstante, en el camino, y que le quiten lo bailado en los dos últimos meses.

El Real Avilés Industrial ya no es una sorpresa en la máxima categoría del fútbol español. Al equipo blanquiazul le llueven los elogios por la anarquía planificada de su juego, el descaro de sus jugadores y el entretenimiento que ofrecen a aficionados propios y ajenos. Si cada euro de la entrada al Suárez Puerta está justificado con el espectáculo, cada abono a las plataformas de televisión que retransmiten la Primera RFEF, también.

Pero los elogios pueden ser algo subjetivo, así que vayamos a la estadística. El Real Avilés Industrial lidera en once jornadas de liga varios rankings que trascienden de su grupo para abarcar a los cuarenta equipos de Primera RFEF. El más contundente es que los avilesinos son los mejores de su grupo, y se podría extender a toda la categoría porque empatan con el Atlético Madrileño, en puntuación en las diez últimas jornadas.

En racha

Si borrásemos del recuerdo, y de la clasificación, aquel accidente del 0-3 de la primera jornada ante la Ponferradina, el Real Avilés Industrial sería ahora mismo líder de su grupo con 20 puntos y ocuparía posición de ascenso directo a Segunda División. Le seguirían el Tenerife (19), el Celta Fortuna (17) y el Mérida (16). Si la clasificación sumara los dos grupos, el equipo avilesino sería colíder con el Atlético Madrileño, que también suma 20 puntos en las últimas diez jornadas. Le siguen el Cartagena y el Teruel con 18 puntos.

El dominio del Real Avilés no queda ahí, porque es el equipo máximo goleador de toda la Primera RFEF, con 20 tantos a favor, por 19 del filial del Atlético de Madrid, 18 del Tenerife y 17 del Celta Fortuna. En el lado opuesto, el Avilés está entre los que más goles encajan con 16, sólo superado por el Nàstic (17), Mérida, Arenas y Cacereño (todos con 15).

Los avilesinos también aumentaron en Cáceres su nómina de goleadores con el tanto de Raúl Rubio, por lo que ahora cuenta con diez jugadores distintos, otro aspecto en el que sobresalen en la categoría. A esto hay que sumar que Javi Cueto es el jugador que necesita menos minutos para marcar (43) y que el Real Avilés es, junto al Alcorcón, el segundo equipo de los que han jugado seis partidos fuera de casa que más puntos suma (10), sólo superado por el Tenerife (13).