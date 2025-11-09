Un Real Avilés sin límites noquea al Cacereño y ya es tercero

Un sólido y eficaz Real Avilés logró una solvente victoria en Cáceres ante un rival que jugó medio partido con un hombre menos, aunque ... en el momento de la expulsión de Martínez el equipo de Dani Vidal ya tenía encarrilado el triunfo con los goles de Kevin Bautista y Rubio. Isi y Quicala ampliaron la renta en la segunda mitad y el conjunto avilesino se hizo con un botín que le permite asaltar la tercera plaza y asentarse en la zona de 'play-off'.

El partido empezó pronto con polémica. En una salida a la contra de Diego Gutiérrez, cuando apenas se cumplían tres minutos, el jugador del cuadro verdiblanco acabó tendido en el césped tras recibir un golpe fortuito en la cara por parte de Kevin Bautista, que le abrió una brecha al intentar ganar la posición. La jugada, que ni siquiera fue saldada con falta, acabó siendo revisada con el sistema de videoarbitraje por petición del cuerpo técnico del conjunto cacereño, pero Holgueras Castellanos dictaminó que no había nada, lo que provocó las protestas de Martínez y Carlos González, que fueron amonestados con tarjeta amarilla. Diego Gutiérrez pudo continuar sin problemas en el encuentro tras cortarle la hemorragia.

A pesar de que durante los primeros minutos hubo bastantes acercamientos con peligro de ambos equipos, todos ellos a través de centros laterales y saques de esquina, no fue hasta el minuto 17 cuando se produjo el primer disparo a portería. El propio Diego Gutiérrez lo intentó desde la frontal del área con un disparo potente que hizo esforzarse a Álvaro Fernández para atajar el balón.

Cacereño Iván Martínez; Javi Barrio, Martínez, Crespo (San Vicente, min. 46), Joserra; Deco (Raúl Sanchís, min. 61), Diego Gutiérrez; Carlos González (Emi, min. 46); Iván Fernández (Rementeria, min. 75), Diego Gómez (César Gómez, min. 61) y Berlanga. 0 - 4 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Guzmán, min. 46), Babin, Borja Granero, Osky; Cayarga (Quicala, min. 79), Gete, Adri Gómez, Kevin Bautista (Natalio, min. 73), Raúl Hernández (Isi, min. 63); y Rubio (Javi Cueto, min. 79). Goles 0-1 Kevin Bautista (min. 26). 0-2 Rubio (min. 39). 0-3 Isi (min. 69). 0-4 Quicala (min. 84).

Árbitro Holgueras Castellanos (Comité castellano y leonés). Expulsó por doble tarjeta amarilla al jugador local Martínez (min. 45). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Carlos González, Crespo y Joserra, y a los visitantes Campabadal, Natalio y Guzmán.

Incidencias Estadio Príncipe Felipe de Cáceres. 3.866 espectadores.

Poco a poco el conjunto cacereño empezó a dominar el encuentro y llegó la segunda ocasión superado el ecuador del primer tiempo. En un córner botado desde la derecha por Berlanga, Javi Barrio logró rematar de lleno con la cabeza desde la frontal del área pequeña, pero el balón se marchó desviado, muy cerca de la escuadra izquierda de la portería.

Tan solo dos minutos después, en el 26, y cuando mejor estaba el equipo de Cobos, el Real Avilés hizo el 0-1. Tras un córner sacado por el Cacereño, el conjunto avilesino logró despejar la pelota y montar una contra de manual en la que Osky habilitó con su excelente pase un mano a mano de Kevin Bautista con Iván Martínez, que solventó el jugador sevillano con un buen amago seguido de un disparo raso que se coló en el fondo de la portería.

El Cacereño, pese al gol recibido, volvió a tomar la iniciativa del juego. La insistencia en los centros laterales por ambas bandas propició la siguiente ocasión clara para el cuadro verdiblanco. Joserra, tras zafarse de su marcador, consiguió poner un buen centro al segundo palo, donde se encontraba solo Carlos González para rematar de cabeza, pero lo hizo de manera imprecisa y el balón se fue desviado por muy poco.

Un eficiente Real Avilés aprovechó un nuevo desajuste defensivo local para aumentar su ventaja en el marcador. Tras un centro lateral desde la banda izquierda de Cayarga, Rubio se encontró sin marcaje en el área pequeña y remató de cabeza a placer para poner el 0-2 en el minuto 39 y estrenarse así como goleador esta temporada, algo que fue muy celebrado por todos sus compañeros.

Aún quedaba un último giro de guión en el primer acto. En una falta realizada por Martínez en el minuto 45, Dani Vidal solicitó la revisión de una posible expulsión del defensor. Tras estudiar la jugada, el colegiado decidió que la acción era merecedora de la segunda tarjeta amarilla.

A la vuelta de los vestuarios, ambos entrenadores decidieron proteger a sus jugadores amonestados sustituyéndolos. Por parte del Cacereño, Carlos González y Crespo dejaron sus sitios a Emi y San Vicente y, en el caso del Real Avilés, Guzmán fue el relevo de Campabadal.

A diferencia de la primera parte, y lógicamente motivado por la inferioridad numérica del Cacereño, fue el Real Avilés el que tomó la iniciativa de mantener la posesión, tocando una y otra vez en campo contrario, con un cuadro verdiblanco replegado e intentando recuperar el balón para salir rápido a la contra.

En el momento en el que el elenco de Julio Cobos dio un paso hacia delante buscando recortar la desventaja, los pupilos de Dani Vidal aprovecharon para sentenciar el encuentro. Un balón frontal a la espalda de los centrales del conjunto cacereño provocó que Iván Martínez tuviese que salir del área para despejar el balón de cabeza. El cuero le cayó a Isi Ros, quien, sin pensárselo dos veces, armó la pierna y le pegó al cuero desde la zona de tres cuartos, colocándolo en el fondo de la portería y dejando el partido visto para sentencia.

No conforme con el 0-3, y ante un Cacereño impotente, el Real Avilés aprovechó un nuevo desajuste para ampliar la goleada. Quicala, que había entrado poco antes, recibió un pase que le dejó ante Iván Martínez, al que batió para establecer el definitivo 0-4.