Raúl Rubio celebra con rabia el segundo gol del Real Avilés en Cáceres.

Raúl Rubio celebra con rabia el segundo gol del Real Avilés en Cáceres. LOF
Cacereño 0-4 Real Avilés Industrial

Un Real Avilés sin límites noquea al Cacereño y ya es tercero

El equipo de un acertado Dani Vidal golea en el Príncipe Felipe tras un partido sobresaliente con dos tantos decisivos de Kevin Bautista y Raúl Rubio antes de la expulsión que dejó en inferioridad a los extremeños

Álvaro Salgado

Cáceres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

Un sólido y eficaz Real Avilés logró una solvente victoria en Cáceres ante un rival que jugó medio partido con un hombre menos, aunque ... en el momento de la expulsión de Martínez el equipo de Dani Vidal ya tenía encarrilado el triunfo con los goles de Kevin Bautista y Rubio. Isi y Quicala ampliaron la renta en la segunda mitad y el conjunto avilesino se hizo con un botín que le permite asaltar la tercera plaza y asentarse en la zona de 'play-off'.

