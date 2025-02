Liñares y Mathe envían mensajes de ánimo al conjunto avilesino

Desde la distancia, dos futbolistas que dejaron el equipo avilesino en el mercado de invierno, han enviado su apoyo, sincero por ser voluntario. Dani Liñares, en Fuerteventura, se mostró muy afectivo en el mensaje enviado a través de LA VOZ: «Quiero mandar desde aquí ... mucho ánimo a mis compañeros. Sé que han pasado por un momento muy difícil recientemente con este tema tan delicado como es el covid. Todos estaremos animando con la camiseta del Real Avilés Industrial. La eliminatoria es ante uno de los equipos más grandes de Tercera, pero enfrente van a tener al equipo más grande de todos, vosotros».

Liñares piensa que «la victoria en Llanes tiene que ser el punto de inflexión y sé que los jugadores están como cañones gracias a Javi. Tenemos el factor campo y dos resultados de los tres posibles, así que disfrutad del partido porque si lo hacéis seguro que se saca el partido adelante. ¡Vamos, Avilés!».

Pese a ser cortado en el mercado de invierno, está «agradecido por el año en el que he formado parte de un club tan grande, al marchar es cuando uno más la valora. Me he llevado muchos amigos dentro de ese vestuario».

Matheus dos Santos se plantea la posibilidad de acudir al partido una vez que el Urraca ya está de vacaciones cumplidos los deberes de la permanencia. El brasileño también nos manda una arenga: «Quería dar todo mi ánimo al Avilés, plantilla, cuerpo técnico y directiva. Veo una eliminatoria muy igualada y creo que el factor campo va a ser importante».