El Real Avilés lo tiene en su mano

Alberto Santos Avilés Sábado, 26 de abril 2025, 20:28 | Actualizado 21:17h.

El Real Avilés Industrial tiene este domingo (12 horas, Suárez Puerta) en su mano clasificarse para el 'play-off' y ser tercero con el factor campo a favor en la primera eliminatoria. Para no depender de terceros, sólo necesita ganar el partido de esta penúltima jornada de liga regular ante un equipo descendido, el Guijuelo. Si no lo hace, y los demás no fallan, se meterá en un problema a resolver en Soria ante el Numancia, donde ya no cabrán más excusas. Ni las penurias en la primera vuelta, ni la acumulación de partidos en la semana 'fantástica' del derbi descafeinado ante el Langreo.

El equipo de Rozada depende de sí mismo, tiene a casi todo el plantel al completo y está avisado de la historia de partidos similares en los que la falta de ambición acabó penalizando con objetivos insatisfechos. El Real Avilés llega a esta jornada en una posición privilegiada que muchos firmarían a principios de temporada y que otros tantos apenas soñaban al final de la primera vuelta con la debacle del equipo en diciembre.

Los avilesinos son terceros con 52 puntos, tres más que un Real Ávila en horas bajas que ha cambiado de entrenador para poner en manos del mediático Víctor Valdés su permanencia en puestos de 'play-off'. En cualquier caso, hagan lo que hagan, si el Avilés gana el Guijuelo la tercera plaza será inalcanzable para los abulenses. Por detrás, el Langreo también suma 49 puntos en quinta posición (con el golaveraje perdido con los avilesinos), seguido de Rayo Cantabria y Deportivo Fabril, ambos con 48 puntos.

Por si hay pocas advertencias de lo que puede pasar en el partido Real Avilés-Guijuelo, la estadística entre ambos equipos también lanza un aviso. Los salmantinos derrotaron al Avilés por 2-1 en la primera vuelta y no pierden en el Suárez Puerta desde el 15 de diciembre de 2013. Desde entonces acumulan dos empates y una victoria en el estadio avilesino.

En cuanto al once inicial que puede presentar hoy Rozada, la portería con Álvaro y la línea defensiva con Soler, Josín, Babin y Viti parecen seguras. En el centro del campo, Gete podría estar acompañado de Kevin Bautista, con Isi Ros y Davo en las bandas. La casi segura baja de Javi Cueto en la delantera, dejaría a Natalio de enganche, con Álvaro Santamaría en punta.

Se espera un buen ambiente en el Suárez Puerta para que la afición ayude al equipo en la consecución de uno de los objetivos del Avilés esta temporada.