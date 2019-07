Real Avilés El Real Avilés se medirá a Llanes y Mosconia en la Copa Federación Canteranos de Colunga, Ceares, Real Avilés y San Martín se disponen a colocar los nombres de sus clubes en el cuadro. / JUAN CARLOS TUERO «No vamos a hipotecar la temporada, pero saldremos a ganar todos los partidos», asegura el técnico Viti Amaro SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 24 julio 2019, 03:00

El entrenador Viti Amaro y los jugadores Borja Piquero y Nico Pandiani representaron ayer al Real Avilés en la presentación de la fase regional de la Copa Federación, que tuvo lugar ayer en el Ateneo de La Calzada. Doce equipos lucharán por suceder al Lealtad en el trono regional el próximo 11 de septiembre en Santa Cruz. El feudo del club fabril, que conmemora el 50 aniversario de su fundación, albergará también unas semifinales que pasan a ser a partido único y clarificarán el camino hacia la coronación.

Presidió el acto el secretario del Gijón Industrial, Eduardo Carbajal, el vicepresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, José Manuel Suárez, y Roberto Álvarez, en representación del Patronato Deportivo Municipal de Gijón. Con el Caudal, el Covadonga y el Llanera como rivales a batir en la lucha por el título a priori, el grupo A quedó formado por el Mosconia, el Real Avilés y el Llanes, que se enfrentarán el próximo miércoles 31 de julio en San José.

El mismo día se producirá el estreno en competición oficial de Alberto Menéndez como entrenador del Ceares con un duelo en el Juan Antonio Álvarez Rabanal ante el Covadonga, en el encuentro inaugural de un grupo D que completa el Tuilla. Abrirán el B en el Pepe Quimarán el Llanera y el Colunga, que lucharán por una plaza en semifinales con L'Entregu.

En el C grupo C medirán sus fuerzas el Caudal, el San Martín y el Condal, con un choque entre los dos primeros para abrir el fuego competitivo. Viti Amaro se marchó satisfecho del sorteo, «sobre todo por los campos que nos vamos a encontrar, que estarán bien seguro y nos permitirán desarrollar nuestro modelo de juego. ¿Pasar de fase? No vamos a hipotecar la temporada, pero saldremos a ganar todos los partidos por respeto y orgullo de este escudo». El Real Avilés completará la primera fase el 4 de agosto en casa ante el Mosconia, el 11 en casa frente al Llanes y el 14 fuera en el Marqués de la Vega de Anzo.