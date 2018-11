Choque de estilos en el Vega de Anzo xxxxxx. / MARIETA El Real Avilés intentará imponer su intensidad para frenar el mayor poderío atacante del Mosconia | Juanma Castañón solo cuenta con 15 jugadores para la visita a Grado por la baja de Naranjo y Pedro es duda por unas molestias en el tobillo NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 11 noviembre 2018, 08:32

El Real Avilés completa este mediodía la docena de jornadas con su visita al Mosconia (12 horas, campo Marqués de la Vega de Anzo) en un partido que presenta un choque de estilos, más refinado y ofensivo el moscón, rocoso e intenso el blanquiazul. Un pulso que se repite sobre encuentros anteriores, sin ir más lejos el del domingo pasado que ganó el Avilés al Colunga en el Suárez Puerta.

Como en esa cita, en los banquillos se mueven dos entrenadores debutantes en la categoría, Álex Rodríguez en el local, Juanma Castañón en el visitante. Su nota en este primer tercio de campeonato que se consume está por el notable, el del técnico ovetense por la buena imagen que está dejando y tener al Mosconia en la zona tranquila de la clasificación, el del blanquiazul porque está sacando petróleo de un Avilés muy limitado de recursos.

En el balance de puntos, los dos equipos casi van de la mano con un solo punto de más para los moscones con números parciales más generosos en cuanto a goles, 17 el Mosconia por los siete del Avilés, diez menos, pero muy rentables porque con ellos ha sumado 14 puntos por los 15 de su rival.

Prueba para Yohan

Juanma Castañón tampoco repetirá once en esta cita, forzado por las circunstancias. La baja por sanción de Naranjo permite la entrada en el eje defensivo del francés Yohan Kalala y recupera para el equipo titular a Diego Pereira, que tuvo descanso activo ante el Colunga al entrar en el segundo tiempo pese a no estar al cien por ciento.

Eso mismo es lo que le puede ocurrir hoy al Pedro, con molestias en los tobillos que le podrían dejar en la banqueta y contar con él para el tramo final. Los dos jugadores golpeados el domingo pasado, Borja Piquero y Wilfried, están listos para Grado, donde es probable que Castañón modifique el dibujo táctico.

Con esos apuntes el once para el Vega de Anzo será el formado por Borja Piquero; Paulo, Santa, Yohan, Barra, Carlos Núñez, Pereira, Wilfried, Marcos, David Pérez y Pedro. Si este último se queda fuera José Antonio entrará en el once, aunque no como punta sino en el costado izquierdo, pasando David al medio y Wilfried arriba. Esa decisión solo la tomará el técnico blanquiazul en el mismo campo cuando hable con Pedro para conocer su disposición. Álex Lemus, Mathias y Cisse completan la lista de convocados.

Con solo 16 futbolistas en plantilla y la ausencia del sancionado Naranjo, el Avilés se presentará hoy en Grado con solo 15 efectivos, al menos que sepamos porque el club no ha dado señales al respecto.

Abraham pone el morbo

El entrenador del Mosconia afirma convencido que «será un partido de mucho trabajo y no vamos a tener facilidades porque el Avilés es un equipo muy incómodo para sus rivales». Y Álex Rodríguez, que afronta si primer curso en la categoría tras formarse en la escuela del Real Oviedo, afirma que «cada equipo tiene su estilo y el objetivo es llevar el partido a tu terreno, pero lo importante es la toma de decisiones según las circunstancias que se van dando».

Con tres bajas y dos dudas en su plantilla, la presencia del avilesino Abraham Albarrán en el conjunto moscón, pone el morbo al partido. El futbolista fue entrenador del Real Avilés el pasado verano durante unos días y su desencuentro con el director deportivo y presidente blanquiazules, desembocó en su renuncia.