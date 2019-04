Nada que perder y mucho que ganar David Pérez y Carlos Núñez regresarán al once del Avilés en el Hermanos Antuña / Marieta El Real Avilés se propone sorprender a un Caudal que no resuelve sus dudas con su técnico cuestionado | Chuchi Collado dejó el banquillo mierense tras el empate en el Suárez Puerta y Tomé está en la cuerda floja sin margen para fallar esta tarde NACHO GUTIÉRREZ Avilés Domingo, 7 abril 2019, 09:04

En ocasiones las historias se repiten y en el Real Avilés se apuntan a esa premisa en la visita al Hermanos Antuña de Mieres, campo en el que desde las 17 horas se medirá al Caudal Deportivo, que posiblemente disponga de la mejor plantilla del grupo para una discreta cuarta posición, rebasado por el modesto y sorprendente Llanera. Y es que en el partido de la primera vuelta el empate sin goles en el Suárez Puerta le costó a Chuchi Collado su cargo en el banquillo mierense,

Una vuelta después, la situación de inestabilidad se repite con el relevo del lenense, Miguel Ángel Álvarez Tomé, muy discutido por la afición mierense y que no tiene margen de error esta tarde. Un tropiezo ante el Avilés, antes el rival a batir, hoy un equipo empequeñecido por la situación del club, le podría costar el cargo al técnico leonés.

Su colega, un Castañón que reside en Mieres donde también regenta con su esposa un negocio, no quiere referirse a la situación de su colega «por respeto», pero no renuncia a dar la campanada en Mieres a pesar de la diferencia de potencial y las bajas de dos titulares en su once inicial: «La mejor plantilla la tiene el Caudal, pero las cosas no terminan de salir y vamos a intentar aprovechar las dudas que pueda tener». Aún con la necesidad de sumar en su lucha por la permanencia, el de Mieres es de esos partidos en los que hay poco que perder y... aquello.

El entrenador lenense del Avilés pide a su equipo «que compita con la mayor intensidad para estar metidos en el partido aunque, como en los anteriores, se pongan ellos por delante». Para lograrlo ha decidido repetir dibujo y adaptar sus recursos, ubicando a Berto Laviana como central, a Carlos Núñez en el pivote defensivo y David Pérez de volante derecho.

El once probable lo formarán Borja Piquero; Paulo, Santa,Berto, José Antonio; Carlos; Pereira, David, Marcos, Polo; y Xavi. Con Naranjo y Pandiani sancionados, se quedan fuera por decisión de Castañón Slavi y Gowtham.

Sofocos caudalistas

El Caudal hace tiempo que se quedó fuera de la pelea por el campeonato, y también ve muy lejos el segundo puesto. Lo peor es que hace unas semanas el Llanera de José Luis Rodríguez se ha puesto tercero, y la cuarta plaza tampoco está a recaudo, con el Covadonga a seis puntos.

El equipo mierense llega a la cita en una mala dinámica con un triunfo en los últimos cinco envites, por lo que esta tarde no se puede permitir un tropiezo. Además, la enfermería tampoco ayuda, con Jaime Serrano, Álex Blanco y Mendi lesionados y Yosu sancionado.

Así las cosas, Álvarez Tomé tendrá que hacer algún encaje de bolillos para armar una alineación que, pese a todo, será más que competitiva y con jugadores mucho más experimentados y contrastados que los del Real Avilés.