«El objetivo es luchar por el ascenso» César Gálvez y Jorge Caicedo escuchan una de las preguntas durante su presentación ayer en el Suárez Puerta. / MARIETA «Sólo tenía pensado volver a entrenar si era a un buen equipo y está claro que llego a uno de los mejores de toda la Tercera División» | El nuevo entrenador del Real Avilés, César Gálvez, fue presentado ayer junto a Jorge Caicedo SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 18 octubre 2019, 03:42

Con total sinceridad, directo y sin tapujos. Así se presentó ayer César Gálvez como nuevo entrenador del Real Avilés, equipo con el que debutará mañana en el Suárez Puerta frente al Praviano. Acompañado por el director deportivo José Álvarez y por el último fichaje del equipo, Jorge Caicedo, el técnico donostiarra no se guardó nada y puso el listón alto: «El objetivo que me han marcado es luchar por el ascenso y por eso he venido».

Sobre su llegada, el nuevo entrenador blanquiazul tampoco se anduvo con rodeos. «Tengo más experiencia en los banquillos de la que parece, porque en muchas ocasiones entrené con ficha de utillero, pero he entrenado, además de al Ciudad de Murcia y al Espinardo, a equipos como El Palmar, en Tercera. Llevo diez años entrenando, pero hace un tiempo decidí que sólo lo volvería a hacer si se presentaba una buena oportunidad, como es el caso», explicó.

Y es que César, que se define como «un profesional del fútbol», tenía ganas de dar un salto en su carrera como entrenador. «Soy una persona seria y exigente y no quería volver para dirigir a una 'banda', que se entienda la expresión. Estaba muy cómodo trabajando en mi empresa de lunes a viernes y con los fines de semana libres para la familia. Pero nos llegó la propuesta del Avilés, entendimos que era una gran oportunidad y me he recorrido el país para estar en este proyecto».

Un proyecto que le ilusiona mucho, porque «el Avilés es un histórico del fútbol español y en estos momentos uno de los mejores equipos de toda la Tercera División. Que el objetivo sea luchar por el ascenso me motiva mucho. He visto los ocho partidos del equipo y creo que hay muy buenos jugadores. Estamos a nueve puntos del cuarto clasificado y son muchos, pero queda un mundo y mientras hay vida hay esperanza. Tenemos mimbres para luchar por ello».

Los fichajes, sin prisa

La llegada de César Gálvez ha frenado las urgencias en el fichaje de un delantero, con Borja Navarro y Mendi en la agenda de José Álvarez. «Será decisión del entrenador», admitió el director deportivo, pasándole la 'patata' a un técnico que pidió tiempo. «Apenas llevo una sesión con los jugadores y quiero verlos antes de tomar una decisión. Tenemos tres delanteros en plantilla, los goles van por rachas y habrá qué ver cómo evoluciona todo en los próximos días». A colación, Álvarez añadió que «la falta de gol no siempre tiene que ver con los delanteros. Para que los delanteros tengan ocasiones también hay que generarlas. César va a ver al equipo y nos dirá qué le hace falta. Ya sea un delantero, un lateral o un central».

En cuanto a sus características como entrenador o el sistema a utilizar, el donostiarra no se quiso 'mojar' mucho, aunque deslizó, con ejemplos e hipótesis, que su estilo de juego no se parecerá mucho al de Viti Amaro. Lo que sí asume el técnico es que «llegando con la plantilla hecha y la temporada en curso, me tengo que adaptar yo a los jugadores que hay y no ellos a mí. El Avilés venía jugando un 1-4-3-3 con Viti y puede ser que yo prefiera un sistema como el 1-4-4-2, con el equipo más 'juntito'». De todas maneras, el donostiarra quiere «ver a los jugadores, ir conociéndolos y apartir de ahí utilizar el sistema de juego que mejor nos convenga».

Por su parte, Jorge Caicedo reconoció que «la espera se hizo un poco larga, pero por fin estoy aquí, me han recibido muy bien y mi objetivo es adaptarme cuanto antes al equipo». El colombiano ve difícil jugar el sábado frente al Praviano porque «el tránsfer tardará en llegar», pero se encuentra «en forma» y «con ganas de ayudar al equipo. Ha venido un nuevo entrenador e intentaré demostrarle que puede contar conmigo cuando lo necesite».

Según el colombiano, «todos los latinos tenemos la ilusión de jugar en Europa alguna vez y creo que el Avilés es una gran opción. En cuanto el club se puso en contacto con mi agencia se llegó a un acuerdo muy rápido. Me he informado mucho del club y estoy en un buen sitio para crecer», asegura.