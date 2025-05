Javi Rozada, entrenador del Real Avilés: «No nos debemos confundir, vamos a sufrir como perros»

Santy Menor Avilés Viernes, 30 de mayo 2025, 14:06 Comenta Compartir

Javi Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial, fue muy claro en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera RFEF frente al Rayo Majadahonda. El técnico ovetense huye de cualquier tipo de celebración anticipada y quiere que tanto sus jugadores como la afición tengan puestos los cinco sentidos para conseguir un objetivo «que merece el club, la ciudad, los trabajadores, la propiedad y que sería muy positivo para el fútbol asturiano».

Rozada sostiene que, tras «una buena semana de entrenamientos», el Real Avilés está «mentalizado y convencido. Los jugadores saben de sobra el partido que vamos a jugar». Respecto a aislarse del ruido externo, «estamos aislados, pero no dejamos de lado que al final todo el mundo tiene redes sociales, lees la prensa y ves cosas que no te gustan. Comentarios o ciertas cosas que salen que al final desvirtúan un poco el partido. No me gusta no por mi vestuario, que creo que es maduro y sabe de sobra lo que nos jugamos, sino por la gente que pueda venir y piense que esto es una fiesta».

En ese sentido, el preparador realavilesino recuerda que el Rayo Majadahonda «hace seis años estaba en el Wanda en Segunda División compitiendo contra todos los equipos y nosotros aquí con 150 personas. Tenemos que saber el partido que tenemos delante, contra quién jugamos y lo que nos jugamos. Le tengo un respeto máximo al rival y no me gusta que salgan esas cosas, sinceramente. También por lo que se vivió aquí hace tiempo. Pasaron cosas desagradables y tenemos que jugar todo el mundo el partido juntos. Ese sentimiento que tenemos todos sacarlo en el campo. Vamos a sufrir como perros, lo tengo claro, así que la gente nos tiene que llevar en volandas».

Sobre su círculo cercano, «intento aislarme esta semana, no hablo mucho con ellos y menos del partido. Están ilusionados también, porque es un objetivo chulo para todos, pero dentro de que es una semana especial, intento no hablar mucho». Además, en lo que respecta a la preparación del partido, «intento que sa como uno más. Siempre los preparamos al máximo, con ilusión y con confianza y sobre todo con responsabilidad. Quizá al ser el último tienes una responsabilidad extra».

En todo caso, no ha tenido que hacer hincapié en factores físicos ni psicológicos. «Intento darle normalidad y hacer el mismo trabajo que en partidos anteriores. Tengo un vestuario bastante maduro, gente con expereincia que se vio en situaciones parecidas. Me centro en el fútbol: que los jugadores piensen cómo podemos hacer daño y evitar que nos lo hagan. El resto es humo».

Un impulso al fútbol asturiano

El fútbol asturiano hace fuerza para apoyar al Real Avilés en su lucha por el ascenso, algo que Rozada agradece y comparte. «Sería muy bueno para la región tener a un equipo en Primera RFEF. Al final yo estoy aquí sentado y puedo subir, pero hay un trabajo detrás del fútbol asturiano. Por aquí pasaron muchos entrenadores. Si el equipo no hubiese subido a Segunda RFEF yo no estaría aquí hoy. Si 'Cañe' hace dos años no hubiera llegado a donde llegó ni hubiera contribuido al despertar de la afición o a la unión con el equipo no se viviría el ambiente que estamos viviendo ahora. Estamos agradecidos a la gente que pasó por aquí antes y al fútbol asturiano, que siempre sacó jugadores, tiene entrenadores excepcionales y muy buena base. Si subimos será bueno para todos».

En cuanto a las bajas, Rozada descarta a Josín, que «aunque lo ha intentado hasta el final no ha podido recuperarse de su problema en el tobillo», mientras que «Kevin está bien» y tiene la duda de Isi. «Podrá jugar, pero tenemos que pensar si desde el inicio o saliendo desde el banquillo».

Sobre el plan de partido, tampoco está trabajando sobre el escenario de que el Majadahonda se ponga pronto 0-1 en el marcador. «Eso no se trabaja, son sitauciones del juego que se pueden dar y estamos preparados para todos. Somos conscientes de que en una final del 'play off' es un resultado que nos podemos encontrar. Lo que tenemos que hacer es intentar saber cómo te pueden meter ese gol y hacer hincapié para que no te lo metan. Parar todas esas situaciones de última línea».

Por último, quiso hacer un llamamiento a la afición, que salvo sorpresa llenará el Suárez Puerta como nunca antes, con 8.500 espectadores en las gradas. «Quiero que el campo nos lleve en volandas. Al final yo siempre quise venir aquí al Avilés, me gustaba este club. Sabía que es el tercer equipo de Asturias, puede tirar hacia el profesionalismo y me gusta ver estos días el sentimiento que hay: padres con hijos, parejas con la camiseta del equipo de su ciudad... Generar esas emociones, ese sentimiento de pertenencia es lo más bonito que hay. Vamos a matar por darles una alegría y llevar al Avilés donde se merece».