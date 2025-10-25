El Real Avilés pone fin a su racha triunfal en Valdebebas

Santy Menor Avilés Sábado, 25 de octubre 2025, 23:20 Comenta Compartir

Se acabó la racha triunfal del Real Avilés Industrial, que cayó derrotado en el Alfredo Di Stéfano frente al Real Madrid Castilla (2-0) en un partido parejo en líneas generales que se decidió por el mayor acierto de un filial madridista que demostró un gran manejo de balón.

Dani Vidal volvió a sorprender con su alineación a nivel ofensivo. Finalmente no apostó ni por Kevin Bautista ni por la dupla atacante Raúl Rubio-Javi Cueto. Mantuvo a Isi Ros y a Quicala en las bandas y se decantó por Raúl Hernández como acompañante de su tocayo Rubio en un 1-4-4-2. Por su parte, Arbeloa solo introdujo un cambio con respecto a lo habitual, introduciendo de inicio a Thiago Pitarch.

Los primeros compases del encuentro estuvieron marcados por la rápida amonestación a Borja Granero a los dos minutos de partido, tras llegar tarde ante una arrancada de la delantera del Castilla. La posesión era para el filial madridista y el Real Avilés presionaba alto, pero debido a la calidad local con balón, muchas veces persiguiendo sombras.

La primera ocasión fue blanquiazul. Osky botó un córner y el balón le cayó dentro del área a Babin, que remató con la izquierda algo mordido para enviar el balón por encima del larguero en una muy buena posición. Poco después, la cosa se complicaba un poco más para los intereses del Real Avilés, con una nueva amarilla, esta vez para Adri Gómez, bastante rigurosa.

Estaba el partido bastante igualado cuando el talón de Aquiles blanquiazul volvió a hacer acto de presencia. Un desajuste dio tiempo para pensar a César Palacios en el flanco izquierdo, el '10' del Castilla centró con potencia con la zurda y Loren Zúñiga le ganó la posición a Borja Granero para marcar de cabeza ante Álvaro, vendido. Primera ocasión y 1-0 en el marcador.

El partido pudo cambiar instantes después, cuando Adri Gómez pidió penalti por un ligero agarrón cuando se disponía a rematar un balón parado. Dani Vidal solicitó el FVS y el colegiado decretó que la acción no era suficiente como para señalar la pena máxima, si bien fue una jugada muy parecida a la de Osky frente al Talavera, y ahí si acabó el balón en los once metros.

Real Madrid Castilla Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano (Aguado, m. 62); Cestero, Manuel Ángel (Cristian David, m. 87), Thiago Pitarch (Bruno Iglesias, m. 87); Pol Fortuny (Yáñez, m. 62), César Palacios y Loren Zúñiga (Mesonero, m. 75). 2 - 0 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Guzmán, m. 70), Babin, Borja Granero, Osky; Isi Ros (Kevin Bautista, m. 60), Gete (Javi Cueto, m. 70), Adri Gómez (Yasser, m. 60), Quicala (Pablo Álvarez, m. 80); Raúl Hernández y Raúl Rubio. Goles 1-0: m. 18, Loren Zúñiga. 2-0: m. 25, Loren Zúñiga.

Árbitro Álvaro Cánovas (Comité Valenciano). Amonestó a Mesonero y Thiago Pitarch; y a Borja Granero, Adri Gómez.

Incidencias partido disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Césped en perfectas condiciones y lluvia durante casi todo el encuentro.

Con los jugadores blanquiazules asumiendo la decisión del árbitro, llegaría el 2-0. David Jiménez encontró hueco por la derecha, centró al área –de nuevo los centros laterales...– raso y Loren Zúñiga apareció solo entre todos los defensores del Real Avilés para definir fácil ante Álvaro.

Osky sería protagonista por partida triple antes del descanso. Primero habilitó a Manuel Ángel, que se quedó mano a mano con Álvaro, después llegó a tiempo para despejar su vaselina cuando se colaba en la portería y en tercer lugar tuvo en sus botas el 2-1, enviando alto con dureza un balón que le cayó a su zurda dentro del área.

Tras el paso por vestuarios, el Real Avilés pareció dar un paso atrás para controlar mejor el juego de posesión del Castilla y ciertamente lo consiguió, más si cabe cuando Kevin Bautista y Yasser entraron al terreno de juego. Sin embargo, Álvaro tuvo que salvar un centro desde la izquierda de Manuel Ángel.

Pudo meterse de nuevo de lleno en el partido el conjunto blanquiazul a la hora de juego. Yasser habilitó a Raúl Rubio, que le ganó la partida a Joan, pero estrelló el balón en el poste a la hora de definir ante Fran González. Sigue negado de cara al gol el zaragozano, pese a dejarse la piel en cada partido.

Minutos más tarde, Dani Vidal dio entrada a Javi Cueto para jugar con dos delanteros puros y dejar en el centro del campo a Kevin y a Yasser, modificando en los últimos minutos definitivamente al equipo con Pablo Álvarez en la izquierda y Raúl Hernández en la derecha, para dar un poco de equilibrio, con Guzmán en el lateral diestro.

Con estos ajustes, el Real Avilés no sufrió en absoluto e intentó hasta el final un gol que le permitiese soñar con un hipotético empate, pero ayer no fue el día ofensivo del equipo, que sufrió su tercera derrota del curso.

