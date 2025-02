Prendes: «Ha sido muy mala suerte y me sabe mal por Cristian»

Álex Prendes fue uno de los dos protagonistas de la última acción del partido, que a la postre marcaría la sensación final. El central avilesino, visiblemente afectado por la situación, reconocía al final del encuentro que «fue una acción fortuita, de mala suerte. Era ... un balón suelto, fui a por él para tratar de despejarlo lo más lejos posible, Cristian metió la pierna y desgraciadamente le golpeé», lamenta el futbolista.

La jugada le sabe «muy mal» a Prendes. «Son cosas que tiene el fútbol, pero Cristian es un gran chaval y me duele mucho por él. Ya le he dado todo el ánimo del mundo y ojalá tenga una pronta recuperación y sea lo menos posible. Ha sido la peor manera de acabar el partido y lo cierto es que tampoco había demasiado que celebrar. Hemos hecho un buen partido, pero lo único que conseguimos es pasar a semifinales», razona.

Prendes, que acompañó a Cristian hasta su entrada en la ambulancia, donde conversó con él por última vez antes de su ingreso en el HUCA, tiene claro que el domingo «nos espera otra batalla muy difícil contra el San Martín». Tras ver una tarjeta roja que no comparte, porque «fue una acción fortuita, no fue agresión ni juego brusco», espera que «el club pueda recurrir, que prospere y poder jugar el domingo. Pero si no, tocará animar a los compañeros que seguro que lo hacen muy bien».