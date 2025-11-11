El Real Avilés prepara el asalto al liderato El equipo de Vidal inicia una semana corta de entrenamientos con el reto de dormir líder el viernes y alargar el estado de felicidad de una afición entregada

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, lo tiene claro. No va a ser él quien frene el estado de euforia y felicidad en el que vive dos meses instalada la afición blanquiazul. Bastantes penurias se han pasado durante décadas como para ahora amarrar los sentimientos cuando se despierta admiración en el fútbol español, ese mismo que muchas veces se mofaba de episodios vergonzosos en la historia reciente del club.

El técnico catalán quiere más bien aprovechar esa ola de optimismo para motivar aún más a sus jugadores y que todo lo que se consiga ahora sirva para no pasar más agobios de la cuenta si llega una mala racha. Según Vidal, la afición, a disfrutar, y los profesionales, «a trabajar». Y con esa premisa el entrenamiento de esta semana va a ser tan corto como ilusionante.

Son apenas tres sesiones –el lunes se descansó después de la goleada y viaje posterior desde Cáceres–, y sólo habrá tres días, de martes a jueves, para preparar un reto ilusionante e inédito en la historia del Real Avilés Industrial. Lo que puede tener de malo muchas veces el calendario y sobre todo los horarios que impone la televisión, en este caso aporta su cara buena. El equipo avilesino puede dormir el viernes líder del grupo uno de Primera RFEF. Ahí es nada.

La principal novedad para recibir el viernes al Arenas puede ser la entrada de Santamaría en la convocatoria

En caso de ganar al Arenas de Getxo en el Suárez Puerta (21.15 horas), el Real Avilés afrontaría un fin de semana plácido en la primera posición con 23 puntos. Bien es cierto que habría que tirar de calculadora al finalizar el resto de la jornada, pero la posición el domingo por la noche podría ser igual de privilegiada. En parte, porque hay un enfrentamiento directo entre el Tenerife y el Celta Fortuna el sábado a las 21 horas. Son el actual líder y el segundo clasificado, por lo que una victoria de los canarios en casa dejaría al Real Avilés segundo, a expensas de lo que haga, en puntos y diferencia de goles, el Racing de Ferrol ante el Zamora.

Un empate entre Tenerife y Celta Fortuna dejaría al Real Avilés, si gana su partido, empatado a puntos con los canarios en lo más alto de la tabla, también con la vista puesta en lo que haga el Racing de Ferrol. Y un triunfo del Celta Fortuna pondría a los gallegos líderes y al Real Avilés segundo. Así que, si se suman los tres puntos en el Suárez Puerta este viernes, el fin de semana será otra vez para enmarcar pase lo que pase en el resto de campos del grupo primero.

Para los más cautos, también habría buenas noticias en el caso de superar al Arenas de Getxo. Como lo primero es mirar para abajo para no olvidar de dónde viene el Real Avilés y que el objetivo esta temporada es la permanencia, el equipo vasco se quedaría a nueve puntos de distancia, tres partidos. Y los que marcan ahora mismo el descenso, como mínimo, a ocho, que podrían ser más en función de los resultados de la jornada, porque hay duelos directos como un Talavera-Unionistas.

Sesión en La Toba

Con esas premisas, el Real Avilés regresaba este martes a los entrenamientos en las instalaciones de La Toba. Aunque habrá que esperar a conocer la evolución de los entrenamientos, la buena noticia para Dani Vidal de cara el partido del viernes ante el Arenas de Getxo podría estar en la delantera. El técnico catalán ya estuvo a punto de meter en la convocatoria de Cáceres a Álvaro Santamaría, pero al final pudo más la prudencia y todo parece indicar que podrá reforzar la línea de ataque, al menos desde el banquillo.

De esta forma, las dos únicas bajas 'a priori' serían la ya conocida de larga duración de Edu Cortina, que ya se anima a hacer algunos ejercicios con balón en la banda de La Toba, y la del mediocentro Yasser, que aún tendrá que esperar un poco más para reincorporarse a la dinámica del resto del grupo. El resto de jugadores están en condiciones de ayudar al equipo en otra cita especial para los avilesinos.

El Arenas, el peor visitante

El Arenas de Getxo, rival este viernes del Real Avilés en el Suárez Puerta, puede que sea el máximo exponente de la diferencia entre jugar en casa y fuera. Quizás la principal razón sea que se trata del único equipo del grupo uno de Primera RFEF que juega en hierba artificial, ya que se acogió a una moratoria de la Federación Española de Fútbol que se lo permite, pero con fecha de caducidad, porque desde el próximo 15 de enero de 2026 tendrá que abandonar las instalaciones de Gobela.

El caso es que el equipo vasco le tiene tomada la medida a su campo, porque todos los puntos sumados hasta ahora (catorce), los ha conseguido en casa. Pero fuera sufre mucho, es el conjunto que peor lo pasa al cambiar de superficie a hierba natural. El balance lejos de Gobela no puede ser peor hasta ahora, ya que el Arenas ha perdido los cinco partidos que ha disputado a domicilio.

El botín de puntos en casa le permite al equipo vasco estar fuera de los puestos de descenso, con dos puntos de ventaja sobre el Unionistas de Salamanca, pero si no mejora en su asignatura pendiente fuera de casa puede pasarlo mal cuando deje de jugar en hierba artificial en su feudo.

El Arenas se presentará este viernes en el Suárez Puerta (21.15 horas) con cero puntos en cinco partidos fuera de casa. En ese balance sólo ha sido capaz de ver portería en dos ocasiones, mientras que ha encajado once goles.

Y los vascos visitan a un equipo como el avilesino que presenta muy buenas cifras en su estadio. En cinco partidos disputados en casa, el Real Avilés ha ganado tres, ha empatado uno y sólo ha perdido el de la jornada inaugural de liga el 31 de agosto ante la Ponferradina. Suma, por tanto, diez puntos, la mitad de los veinte que tiene en la clasificación, con siete goles a favor y seis en contra en el Suárez Puerta.

En descargo del Arenas hay que decir que llega a Avilés tras haber ganado en la última jornada en su casa al Osasuna Promesas (1-0) y que tiene en sus filas a Baba, uno de lo jugadores más desequilibrantes de la categoría.

