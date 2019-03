El Real Avilés quiere sorprender al Llanes Marcos se dispone a golpear el balón, con Lemus y Polo cerca y Barra y Santa detrás. / MARIETA Carlos Núñez y Pedro se han quedado fuera de la lista por lesión y Armando, con una sobrecarga, realizará una prueba antes del partido | El conjunto blanquiazul confía en poner fin a su racha de encuentros sin ganar esta tarde en San José SANTY MENOR Domingo, 3 marzo 2019, 07:01

San José no parece el lugar propicio, pero en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera y el Real Avilés intentará esta tarde, a partir de las 17 horas, poner fin ante el Llanes a su racha de doce partidos consecutivos sin ganar. Para ello, Juanma Castañón deberá hacer frente a las bajas de Pedro y Carlos Núñez, mientras que Armando, con una sobrecarga, será duda hasta última hora. Si el mexicano está bien, entrará en la lista. Si no, Gowtham ocupará su lugar.

Enfrente, un Llanes que tampoco vive su mejor momento de la temporada. Los de Luis Arturo, que llegaron a ocupar puesto de 'play off' durante algunas jornadas, son octavos en la actualidad después de acumular cuatro partidos consecutivos sin ganar: una derrota y tres empates. Sin embargo, el último, cosechado en su visita al Marino, fue más dulce que agrio, pues los llaniscos tuvieron opciones de superar a uno de los mejores equipos de la categoría.

El conjunto verdiblanco tiene las bajas de Gael por sanción y Meana por lesión, por lo que lo lógico es que Luis Arturo sólo haga un cambio con respecto al equipo que empató en Miramar hace una semana. De este modo, Pablo Prieto, que regresa al equipo, sustituiría en banda derecha a Gael. El resto del equipo estaría formado por Gabri; Riki, Berto Toyos, Álvaro García, Cristian; Bruno Cué; Llerandi, Ander, Richi; y Arturo, con Agus Porto, Alvarín, Genaro y Ariel para posibles sustituciones. Cabe recordar que Gabri, Berto Toyos y Agus Porto saben lo que es vestir la camiseta del Real Avilés, el último de ellos, concretamente la del filial.

Por su parte, Juanma Castañón planea realizar también un cambio nada más con respecto al último 'once' elegido. Polo va a ser titular seguro, y el avilesino entraría en el campo en detrimento de José Antonio, por lo que iniciaría el choque escorado a la banda izquierda, posición que conoce a la perfección. De esta manera, el equipo inicial estaría formado por Borja Piquero; Pereira, Santa, Naranjo, Barra; Nico Pandiani; Pereira, Berto Laviana, Marcos, Polo; y Xavi Cencillo. Patxi y Slavi se jugarán un puesto como portero suplente, Armando y Gowtham otro según evolucienen las molestias del atacante, y se vestirán seguro Avel, David Pérez y José Antonio.

A pesar de que las victorias no acaban de llegar, y los goles a cuentagotas, casi todos de estrategia, Juanma Castañón sigue confiando en sus jugadores, pues «trabajan como jabatos por semana y las cosas acabarán saliendo seguro», advirtiendo que «estoy convencido de que no vamos a descender». El calendario cercano no es muy halagüeño, pues esta tarde al Avilés le toca visitar al Llanes, y dentro de una seman al Tuilla, dos de los campos más difíciles de la categoría. Aun así, «todo el mundo sabe que el Avilés compite hasta el último minuto y el equipo que nos quiera ganar deberá hacer las cosas muy bien».

El Real Avilés afronta el encuentro desde la décimo sexta posición con 21 puntos, uno más que Gijón Industrial y, ya en descenso, Universida de Oviedo. Más abajo están Madalena Morcín y San Claudio.