El Real Avilés quiere despedir la Copa Federación con buen sabor de boca Félix Sanz conduce el balón ante la mirada de Toyos, Pandiani, Borja Granda y Dorronsoro. / MARIETA Viti Amaro dará descanso por precaución a Borja Piquero, Borja Granda, Annunziata e Imanol esta tarde frente al Mosconia en el Suárez Puerta SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 13 agosto 2019, 02:31

El Real Avilés inicia esta tarde la última tanda de encuentros de pretemporada, a partir de las 18.45 horas frente al Mosconia. Será su último partido en la presente edición de la Copa Federación, al haber pasado de grupo ya definitivamente el Llanes. Viti Amaro utilizará el choque para seguir profundizando en los conceptos de juego para el presente curso, aunque sin forzar a ningún jugador.

En ese sentido, aunque todos se vestirán, lo normal es que jueguen poco o nada Borja Piquero, Borja Granda, Imanol y Annunziata, que arrastran problemas físicos. Una lástima la situación del guardameta, que jugó ante Lugo y Llanes pero desde entonces no ha podido disputar más minutos de juego. En la convocatoria no entrará Diego Pantoja, que todavía no ha llegado a la ciudad. La intención del club es que lo haga el miércoles y que pueda disputar el amistoso del sábado frente al Marino en el Suárez Puerta.

Antes, el viernes, el conjunto blanquiazul disputará el penúltimo partido de la pretemporada, el Memorial Hugo Suárez frente al Llaranes en el Muro de Zaro. Tres partidos en siete días en los que Viti Amaro intentará repartir minutos y que ningún jugador sufra una lesión importante que le impida debutar en Liga el próximo fin de semana.

Por su parte, el Mosconia, también eliminado, afronta el partido con la intención de que sus jugadores sigan cogiendo ritmo de competición. Aunque algunos jugadores son duda, Álex Rodríguez va a convocar a los 21 que tiene en plantilla, de los cuales sólo se podrán vestir 18. La lista la componen José Luis, Secades, Carús, Nacho Lastra, Gelu, Cali, Luis, Garri, Vicente, Isra, Jony, Jairo Casal, Fuentes, Adrián, Nacho Cabal, Mimi, Josín, Marcos, César, Pastur y Jose. De ellos, José Luis, Jairo Casal, Mimi, Josín y Marcos saben lo que es vestir la camiseta blanquiazul en el Suárez Puerta.

En definitiva, un partido 'light' en lo deportivo pero importante para ambos equipos de cara a lo que se van a encontrar en la competición liguera el próximo fin de semana, en el que el Real Avilés se medirá al Covadonga y el Mosconia al San Martín.

Wenjun Ge, en la agenda

El Real Avilés está negociando con el joven defensor chino Wenjun Ge, que actualmente milita en el equipo de reservas del Shenzhen. Tiene 19 años y mide 1,80 metros. El club podría cerrar pronto su fichaje, pero, por temas burocráticos, no llegaría a Avilés hasta comenzada la temporada, un caso similar al colombiano Jorge Caicedo.