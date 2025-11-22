El Real Avilés quiere el botín en Mérida El equipo de Vidal intentará hoy volver a sumar en Extremadura tras la goleada en Cáceres para consolidar su posición en la zona alta de la tabla

El Real Avilés Industrial tiene un tesoro y no quiere perderlo. El 'dorado' blanquiazul son 21 puntos guardados a buen recaudo con doce llaves que aseguran hasta ahora la zona noble del grupo uno de la Primera RFEF. En ese mesa sólo se sientan los mejores de la liga en este arranque y, aunque no estaba invitado, tiene cubiertos a nombre de Dani Vidal y sus gladiadores. Pase lo que pase esta tarde en Mérida, nadie los levantará de ahí, pero el hambre voraz por eliminar cuanto antes a enemigos en la batalla por la permanencia conduce a buscar otra conquista en la Ruta de la Plata tras plantar la bandera blanquiazul en Cáceres hace dos semanas.

Si el duelo de esta tarde (16.15 horas) fuese en el Teatro Romano de Mérida en vez del estadio José Fouto, el Real Avilés y los extremeños podrían hacer una exposición de méritos y que decida el público con el pulgar el vencedor. «Yo soy el máximo goleador fuera de casa con trece goles y el segundo mejor equipo a domicilio tras el Tenerife, con 10 puntos», podría exclamar Babin. «Pues aquí somos los segundos que más puntos sumamos en casa, sólo superados por Racing de Ferrol, Real Madrid Castilla y Arenas, y llevamos sin perder desde el 11 de octubre», le replicaría cualquier jugador del Mérida.

Y así se podrían pasar las dos horas de espectáculo. El Real Avilés, que si es tercero en 'play-off' con 21 puntos. El Mérida, que anda al acecho, séptimo con 17. Los avilesinos, la revelación de la Primera RFEF... Los extremeños, equipo que peleó por el ascenso a Segunda División la pasada temporada... Podría ser una representación interminable. Eso sí, quizás más breve que un partido de fútbol al no haber videoarbitraje.

Mucho donde elegir

Pero esa 'batalla' dialéctica mejor dejarla para otro momento, porque las aficiones de ambos equipos quieren ver una lucha sobre el césped del estadio José Fouto. Con unos nombres u otros, un Mérida-Real Avilés evoca a otras épocas de gloria para ambos equipos y tiene muchas connotaciones también emotivas entre dos ciudades y dos comunidades que se dieron la mano para no volver a soltarla a mediados del siglo pasado al calor de los hornos de Ensidesa.

Este partido lo tiene todo y el Real Avilés lo ha preparado a conciencia en ese «día a día, partido a partido» que tiene instalado Vidal en la cabeza de sus jugadores. El choque de Mérida es uno más, pero también el primero de una serie de duelos ante rivales de la parte alta de la tabla para dar todavía más tranquilidad a los avilesinos en la clasificación.

Salvo Yasser, que podría forzar pero no lo hará para estar al 100% la próxima semana, el técnico del Real Avilés dispondrá de todos sus jugadores hoy en Mérida. Al catalán no le gusta tocar lo que funciona, y las tres porterías a cero en liga invitan a mantener el bloque defensivo. Con Álvaro bajo palos, salvo sorpresa la línea de atrás volverá a estar ocupada por Campabadal, Babin, Borja Granero y Osky. De ahí en adelante, dos dudas. La primera, generada por la casi segura entrada en el once titular de Santamaría como mediapunta. Ese cambio podría retrasar a Kevin Bautista al doble pivote, donde haría pareja con Adri Gómez y dejaría fuera a Gete.

En las bandas, Raúl Hernández entraría en la derecha, y la otra incógnita estaría en la izquierda. Podría jugar Berto Cayarga, que ayer ya volvió a completar el entrenamiento en La Toba, tras la sesión de gimnasio del jueves. El avilesino se ha erigido en una pieza importante también en el juego a balón parado, pero en caso de que no participe de inicio, su posición la ocuparía Isi Ros. En punta repetiría Raúl Rubio en solitario, con Javi Cueto como principal alternativa.

El AD Mérida tendrá la baja por sanción del lateral izquierdo Vergés y es duda Pareja, que se retiró lesionado en la última jornada. Entre los jugadores a los que deberá estar atento el Real Avilés está Álvaro García, que suma ya siete goles en liga.

