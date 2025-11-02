El Real Avilés regresa al calor del Suárez Puerta

Santy Menor Avilés Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Después de dos partidos fuera, en Madrid y Ávila, el Real Avilés Industrial regresa a su templo, al Suárez Puerta, para recibir esta tarde, a partir de las horas, al Arenteiro. Un horario ideal para registrar una muy buena entrada y un rival que trae malos recuerdos, aunque se parece ya bien poco al que le ganó la liga al conjunto blanquiazul en la temporada 2022-23 en Segunda RFEF o al que le eliminó de la Copa del Rey meses después, precisamente en el RSP.

Dani Vidal pierde para la causa a dos futbolistas por lesión, Santamaría, y Yasser, que el jueves en la Copa sufrió un esguince de tobillo cuyo alcance definitivo se sabrá cuando se someta a más pruebas. Por tanto, se vestirán 21 jugadores y las opciones son múltiples para el técnico catalán a la hora de confeccionar la alineación inicial.

Todo hace indicar que la defensa volverá a ser la habitual tras el reparto de minutos en el Adolfo Suárez de Ávila, con Álvaro en portería y Campabadal, Babin, Borja Granero y Osky en la zaga. Aunque Eze y Viti estuvieron muy bien el jueves, no parece que, por ahora, Vidal cambie sus planes a nivel defensivo.

En el doble pivote comienzan las dudas, pues Kevin Bautista, Adri Gómez y Gete se juegan dos puestos. A tenor de los minutos en Copa, puede ser que descanse el cántabro, que fue titular el jueves, pero no está claro. Y para los cuatro puestos de arriba, los únicos fijos parecen Raúl Rubio e Isi Ros, pues ni Javi Cueto ni Quicala rindieron a un nivel óptimo en Copa. Para los otros dos puestos, quizá partan con un puntito de ventaja Raúl Hernández y Cayarga, el madrileño en la banda izquierda y el avilesino como enganche.

El Real Avilés afronta el partido con 14 puntos, bien posicionado pero también a un paso de la zona caliente de la tabla. En ese sentido, el de esta tarde es un partido clave, pues el Arenteiro tiene 10 y de ganar en el Suárez Puerta comprimiría la tabla más aún y acercaría a los de Dani Vidal a los puestos de descenso.

El equipo gallego llega a Avilés inmerso en una racha de seis jornadas sin ganar, si bien la última vez que lo consiguió fue frente al Cacereño a domicilio. Además, para esta tarde recupera a dos jugadores importantes, el mediapunta Dani González, excompañero de Quicala y Gete en el Rayo Cantabria, y el delantero Mingo, máximo goleador del equipo con cinco tantos en siete partidos y que, recuperado de una lesión, la pasada jornada ya se vistió pero hoy podría ser titular.

Solo dos jugadores se mantienen en el Arenteiro de la plantilla que hizo historia logrando el ascenso a Primera RFEF en la temporada 2022-23 y ambos tienen visos de salir de inicio hoy. Son el guardameta, ya mítico, Diego García, y el lateral derecho Jordan. Junto a él completan la zaga Gorka Pérez, central que coincidió con Dani Vidal en el Nàstic, Luca Lohr, cedido por el Cartagena y en la agenda de Miguel Linares este verano, y Diego Moreno como lateral izquierdo.

El doble pivote parece claro: Brais Vidal y Bastida, mientras que del centro del campo hacia adelante es más difícil acertar, pues Jesús Arribas ha rotado bastante desde el inicio de curso.

Una opción factible sería ubicar a Richarte en la derecha, William en la izquierda, Dani González, que vuelve tras sanción, como mediapunta, y Mingo de nuevo como futbolista más adelantado del equipo.

Como curiosidades, recordar que Jesús Arribas era el entrenador del Rayo Majadahonda en la vuelta de final del 'play off' de ascenso a Primera RFEF disputada el pasado mes de mayo en el Suárez Puerta, y que finalizó con un rotundo triunfo y posterior ascenso del Real Avilés por un rotundo 4-0, 6-0 en el global. Por tanto, será su regreso al templo avilesino, ojalá con la misma fortuna para los intereses locales.

Además, en las filas del cuadro de Espiñedo figura Julen Jon Guerrero, hijo del mítico dorsal número 8 del Athletic Club, y que tras un periplo que le llevó incluso a la Roma, cedido por el Real Madrid, ahora está intentando relanzar su carrera en Primera RFEF todavía con 21 años. Por ahora, ha disputado 3 partidos, siendo titular incluso la pasada jornada ante la baja de Dani González, aunque sin goles.

Salvo sorpresa, mañana no lloverá en Avilés, por lo que todo hace indicar que los aficionados del Real Avilés podrán disfrutar de un buen partido de fútbol, con dos equipos que cuentan con jugadores con talento que siempre intentan mirar la portería contraria. En todo caso, el objetivo principal del Real Avilés es frenar su sangría de goles encajados, pues no deja la portería a cero desde el pasado 14 de septiembre frente a Osasuna Promesas en el Suárez Puerta (2-0).

Un gran ambiente

Aunque no se espera un gran desplazamiento de la afición del Arenteiro, teniendo en cuenta que cuenta con algo más de 1.000 socios y por ahora solo está confirmada la llegada de un autobús, no es descartable que se pueda alcanzar hoy la mejor entrada de la temporada, fijada en los 3.422 espectadores del último partido en casa, también de domingo, pero a las 16 horas, un horario peor que el de las 18.15 de hoy.

El colegiado del encuentro será el extremeño de Plasencia Guillermo Conejero, que cumple su quinta temporada en Primera RFEF y acumula otras seis de experiencia en Segunda B. Sin embargo, nunca ha arbitrado al Real Avilés. Sí al Arenteiro, con derrota para los gallegos. El colegiado de 37 años tiene un porcentaje de victorias locales del 53%, otro dato para la esperanza.

Por otro lado, el Real Avilés anunció un cambio de horario. El cuadro blanquiazul recibirá al Arenas de Getxo finalmente el viernes 14 de noviembre a las 21.15 horas en el Suárez Puerta, un encuentro que anteriormente se iba a disputar el sábado. La modificación, solicitada por la RFEF, se debe a que el Ponferradina-Lugo estaba previsto para ese viernes 14, lo que fue muy protestado al jugar en el Anxo Carro la sub 21 ese día.

Arribas, técnico del Arenteiro:«El Avilés tiene unos futbolistas descomunales» Jesús Arribas vivió hace unos meses en primera persona la mejor versión tanto del Real Avilés como de su afición en el Suárez Puerta de las últimas décadas y, ahora al frente del banquillo del Arenteiro, mantiene su admiración al conjunto realavilesino. «Es el segundo máximo goleador del grupo y el que más encaja. Abre los partidos mucho, tiene unos futbolistas descomunales y a nivel ofensivo son agresivos en la presión, agresivos con balón y nos van a poner a prueba, aunque creo que estamos más que preparados». Tras empatar en casa frente al Pontevedra la última jornada, lo que amplió a seis las jornadas sin ganar de los de O Carballiño, Arribas espera que su equipo haya entendido «que hay que salir con un nivel de activación óptimo, porque así podemos jugar mejor y tener más ocasiones. No podemos fallar más. Debemos tomar conciencia, mostrar más carácter y más personalidad. Este domingo –por hoy– nos espera un partidazo y debemos estar a la altura».

