Real Avilés El Real Avilés reparte sus dorsales Javi Julià, Nico Pandiani y José Antonio, el domingo estrenando sus camisetas personalizadas en la segunda equipación. / ARNALDO GARCÍA Los jugadores tendrán número fijo y nombre en las camisetas cinco temporadas después de la última vez, con Golplus en Segunda División B SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 6 agosto 2019, 00:59

Los jugadores del Real Avilés tendrán dorsal fijo y nombre en las camisetas cinco temporadas después. El conjunto blanquiazul se ha adelantado a la norma que la Federación Española implantará en Tercera División la próxima campaña, la 2020-2021, después de que este curso entre en vigor en Segunda División B. Luis Rubiales atendió la petición de muchos clubes y de la gran mayoría de aficionados al fútbol modesto nada más llegar a la presidencia y, una vez aprobada la modificación reglamentaria por la Comisión Deportiva del Consejo Superior de Deportes hace un par de semanas, los jugadores volverán a poder sentirse un poco más profesionales.

La norma, ya en práctica en Segunda B, esgrime que la dimensión del dorsal tendrá 25 centímetros de altura y, a 7,5 centímetros por encima, se insertará la identificación nominal futbolista. Además el número debe figurar en la parte inferior del pantalón. La numeración será del 1 al 22 y tendrá que reservarse los 1 y 13 para los guardametas y, excepcionalmente, el número 25 para un tercer portero. Los jugadores del filial que participen deberán utilizar dorsales a partir del número 23 y también serán nominales.

Como el Real Avilés se ha adelantado a los acontecimientos por decisión propia, no necesita acogerse a la norma y no lo ha hecho. Así, el diseño de los dorsales es diferente en la primera y la segunda equipación y el nombre no está situado 7,5 centímetros por encima del número, algo que el club deberá corregir dentro de un año. Lo que sí están repartidos son los dorsales de los diecisiete jugadores con ficha en vigor en estos momentos a excepción de Ricky, como se pudo comprobar el pasado domingo en Grado.

El equipo avilesino se adelanta a la norma que la RFEF implantará el próximo curso

Así las cosas, los primeros en elegir número fueron los renovados Borja Piquero, Nico Pandiani, Pereira y José Antonio, y después los fichajes por orden de llegada. De este modo, vestirá el dorsal número 1 Borja Piquero, el 2 Félix Sanz, el 3 José Antonio, el 4 Javi Julià, el 5 Borja Granda, el 6 Nico Pandiani, el 7 Jorge Cayarga, el 8 Enrique Castaño, el 9 Max, el 10 Imanol, el 11 Carlos Viesca, el 13 Javi Torres, el 15 Ramiro de Lillo, el 17 José Santullano, el 19 Álvaro Peñalver, el 21 Xavi Annunziata y el 22 Diego Pereira. A modo de curiosidad, Ramiro de Lillo ha decidido serigrafiar en su camiseta sólamente su apellido, y José Santullano ha apostado por 'J. Álvarez', sin hacer referencia a su apellido más reconocido.

En estos momentos quedan, por tanto, libres, los dorsales 12, 14, 16, 18 y 20. Uno estará ocupado por Jorge Caicedo, otro por Gastón Cedrez si convence al cuerpo técnico y a la dirección deportiva y los tres restantes estarían destinados a dos delanteros y a un centrocampista como mucho, que podrían llegar hasta el 31 de enero, fecha en la que se cierra un mercado de Tercera que, como es sabido, sigue abierto los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a diferencia del fútbol profesional.

Haciendo memoria, el Real Avilés nunca había tenido camisetas personalizadas hasta la temporada 2011-2012, cuando Golplus se hizo con la gestión del club. Un poco sobre la marcha, el grupo gijonés añadió los nombres de los jugadores a las camisetas de Joluvi, que se pondrían a la venta en la tienda personalizadas. La temporada siguiente, bajo la firma propia RANG, el diseño sería más cuidado, con camisetas, dorsales y nombres creados para la causa. Después de esa campaña 2012-2013, la Federación prohibiría los dorsales propios, algo que ha cambiado sobre todo gracias a la campaña realizada por jugadores, aficionados y algunos clubes.

Cancelado un amistoso

El Real Avilés se ha visto obligado a cancelar, debido a su inesperada participación en la Copa Federación, el amistoso a disputar el próximo martes día 13 en Posada de Llanes frente al Urraca. Mantiene, pese a lo apretado del calendario su participación en el Memorial Hugo Suárez.