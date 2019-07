Real Avilés El Real Avilés sucumbe ante el Lugo Diego Pereira pugna por un balón con Tete Morente, con Javi Julià detrás, muy atento a la jugada, en la segunda mitad. / MARIETA El conjunto blanquiazul aguanta 37 minutos bajo la batuta de Castaño para entregar la cuchara en una segunda mitad de claro color lucense SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 25 julio 2019, 01:03

No hubo sorpresa y el Real Avilés cayó goleado frente al Lugo, equipo dos categorías superior, en el primer amistoso de la pretemporada disputado ayer en el Suárez Puerta ante unos trescientos espectadores. El conjunto blanquiazul se batió el cobre y aguantó a buen nivel prácticamente toda la primera parte, pero al final la superioridad técnica y física del conjunto lucense se acabó imponiendo con claridad.

Viti Amaro desveló una de las posibles incógnitas de la temporada apostando de inicio por un 1-4-3-3, que se convertía en 1-4-4-2 en defensa. Borja Piquero en portería; Félix Sanz, Borja Granda, Nico Pandiani y Viesca en defensa; Castaño, Santullano e Imanol en el centro del campo; Ramiro y José Antonio en las bandas y Ricky en punta.

Castaño fue el jugador más destacado del Real Avilés. El canario disputó prácticamente los noventa minutos y en todo momento dejó su impronta en el campo. Más allá de su talentosa zurda, demostró una interesante capacidad táctica y defensiva, lo que le convertirán, casi con total seguridad, en el eje del equipo por delante de la defensa durante toda la temporada.

También destacó el argentino Ramiro, sobre todo en la primera mitad. Él sería el protagonista de la única jugada clara de peligro firmada por los blanquiazules en todo el partido, cuando, tras pared con Ricky, disparó con mucho peligro desde fuera del área, obligando al meta lucense Unai a despejar con apuros. Zurdo saliendo para el centro desde la derecha, demostró calidad y agresividad, siempre mirando a la portería rival, aunque en algunas ocasiones pecó de individualista.

Después de seis intentos fallidos, con Borja Piquero haciéndose grande en la portería, Jaume Grau haría el primer tanto del Lugo a punto de cumplirse el cuarenta de juego. El centrocampista encontró un pasillo en el centro del área y batió con la zurda a Piquero. Cuatro minutos más tarde, el exsportinguista Juan Muñiz, el mejor de los suyos ayer, haría el 0-2, con el que se llegaría al descanso, aprovechando un buen centro desde la banda derecha para definir con calidad aprovechando el bote sobre el césped.

La segunda parte sería un monólogo del Lugo ante un conjunto avilesino que acusó los cambios. De los jugadores que salieron desde el banquillo, Jorge Cayarga fue el que más calidad demostró, siempre peligroso con el balón en los pies. Talento le sobra también a Imanol, que necesita coger ritmo para darle más continuidad al juego. Aun así, levantó a público en un par de ocasiones gracias a su manejo del balón, pese a medirse a jugadores de Segunda.

El cansancio, la entrada de los juveniles al campo, que hicieron lo que pudieron, incluido un Ricky que apenas pudo entrar en juego, y los obligados cambios de posición perjudicaron al Real Avilés, que, merced a errores propios en la mayoría de casos, encajaron hasta tres tantos más, obra de otro exsportinguista, Carlos Castro, el canterano Calderón y Borja Domínguez, con pasado en el Real Oviedo.

Buen test, por tanto, a todos los niveles del Real Avilés, que se ejercitará hoy y mañana en el campo sintético de La Toba 3 por la mañana y que disputará su próximo partido el miércoles día 31 en San José frente al Llanes, a partir de las 19.15 horas, en la primera jornada de la fase de grupos regional de la Copa Federación.

Viti Amaro, «contento»

«Pasó lo que tenía que pasar», sonreía Viti Amaro a la conclusión del encuentro. En cualquier caso, el gijonés asegura que «en el cuerpo técnico estamos bastante contentos por lo que se vio, por lo poco que se puede ir intuyendo del equipo, teniendo en cuenta siempre qué equipo teníamos en frente, que era superior y difícil de combatir».

Preguntado por la importancia de Castaño en el equipo, Amaro considera clave «que se encuentre feliz en lo personal, y creo que así es. Se ha adaptado muy rápido y ojalá siga contento con nosotros, porque como futbolista es muy bueno. Además de su talento, se coloca muy bien en el campo y es agresivo sin balón».

En cuanto al sistema elegido, el preparador blanquiazul reconoce que, «aunque no me cierro a nada, me gusta jugar 4-3-3 en ataque y 4-4-2 en defensa e iremos en esa línea. Hoy -por ayer-, nos tocó más defender, claro, por eso se vio más ese segundo sistema, aunque el principal es el otro».