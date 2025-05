El Real Avilés supera la barrera de las 4.000 entradas vendidas

Real Avilés - Atlético Antoniano: 'Play off' de ascenso a Primera RFEF

Avilés Viernes, 16 de mayo 2025

Después de cuatro días de prioridad para los abonados del club, el Real Avilés Industrial abrió la veda para el público en general, propiciando un goteo durante todo el día que se saldó con casi 1.000 entradas vendidas. Así, de las 3.142 que se contabilizaron en el cierre de la tienda el jueves, se pasó a las 4.089 del viernes, lo que genera optimismo de cara a que se alcance el 'no hay billetes' este domingo 18 de mayo (6.200 espectadores).

Durante la tarde del viernes corrió el rumor por las redes sociales de que estaba todo vendido para las dos tribunas, José Cueto y Juan Ochoa, pero lo cierto es que el club tiene que reservar hasta el domingo los asientos de los abonados que aún no han acudido a retirar su entrada y que tampoco han liberado por el momento su asiento. Esto último es importante hacerlo en caso de no acudir, para permitir la entrada de aficionados interesados en apoyar al equipo en un partido clave en la lucha por el ascenso.

Aunque el viernes no se generaron las colas de los primeros días, a pesar de que la venta 'online' aún no ha podido ser activada por el club –algo en lo que trabajarán con ahínco en caso de que el Real Avilés alcance la final del 'play off'–, fueron varios los aficionados que acudieron a la tienda a primera hora para asegura su presencia mañana en el Suárez Puerta. Abonados, pero también no abonados que quieren poner su granito de arena. «No soy socia, pero estuve también en el partido contra el Recreativo Granada, porque mi hijo jugaba en la escuela, y a ver si este año tenemos más suerte. Es el momento de que la ciudad se vuelque con el Real Avilés», comentaba Tania García tras retirar sus entradas.

Ampliar Un céntrico quiosco avilesino, también con el Real Avilés. LVA

También se pasó por el estadio Constantino Suárez, que a sus 85 años no acaba de animarse a volver a hacerse socio, tras serlo durante muchos años hasta que la gestión de José María Tejero comenzó a torcerse a finales de los noventa. «Como el precio para los jubilados está bien, prefiero venir de vez en cuando. Estuve, por ejemplo, en el partido contra el Pontevedra, y me gustó el equipo. Vamos a ver si somos capaces de pasar a la final».

Mientras tanto, los comercios de la ciudad se siguen animando a colgar bufandas y banderas en sus escaparates, mientras que la primera plantilla del Real Avilés acudirá hoy por la mañana, a partir de las 9.45 horas, antes de ejercitarse en el Suárez Puerta, a la plaza del Ayuntamiento para realizar la foto oficial de la temporada justo debajo de las banderas que engalanan el consistorio con motivo del 'play off'.

Con todo, queda jornada y media, la del sábado completa y la del domingo hasta minutos antes del comienzo del partido, para que los aficionados retiren sus entradas, tanto en el caso de los abonados como de los no abonados. El horario de hoy será el habitual, de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 20 por la tarde.

El domingo, a la espera de conocer si hay 'Fan Zone' o no en el fondo de Las Meanas, la tienda abrirá de 10 a 14 horas y de 16 hasta el inicio del encuentro, aunque con la recomendación de no dejar la compra para última hora, pues correría peligro entrar a tiempo al estadio para ver el partido.

