Dani Vidal sorprendió con varias modificaciones en el once inicial con respecto al que ganó en Zamora, en parte a causa de una semana atípica ... en la que algunos jugadores no pudieron entrenar con normalidad tras sufrir diferentes cuadros víricos. El entrenador catalán apostó por el doble pivote con Gete y Adri Gómez, y prescindió de Raúl Hernández en la banda, que dejó su sitio a Quicala. Cayarga ocupó la posición de Santamaría, uno de los jugadores que no estaba al 100% de sus condiciones físicas. Arriba, la principal novedad fue la entrada de Javi Cueto por Raúl Rubio.

Un once muy distinto al de la jornada anterior, pero con el mismo sello de identidad del Real Avilés Industrial esta temporada. El Talavera comenzó el partido con una presión adelantada, que no asustaba a los locales, bien posicionados atrás y con tres 'lanzaderas' como Isi Ros, Cayarga y Quicala para salir a la contra en cualquier momento. La primera carrera del exjugador de la cantera del Racing levantó la primera ovación de la grada, aunque la ocasión 'murió' nada más entrar en el área. El propio Quicala tuvo la segunda, esta vez rematada con un disparo al palo corto del Talavera, si bien el balón acabó en las manos de Jaime.

El Talavera demostró la valentía que se le presuponía por sus antecedentes esta temporada, con buen toque de balón en el centro y presión sobre el rival cuando perdía el control. Aunque poco a poco bajó la intensidad y el Real Avilés tenía más espacio y tiempo para crear peligro desde atrás, con Isi Ros, Cayarga y Quicala en alerta ofensiva permanente para conectar arriba con Cueto. Era un ritmo distinto al que están acostumbrados los avilesinos, pero se adaptaban bien con pausa para crear espacios y buscar desmarques.

Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky, Adri Gómez, Gete, Quicala (Guzmán, min. 73), Isi Ros (Raún Hernández, min. 55), Cayarga y Javi Cueto (Raúl Rubio, min. 55). 1 - 1 CF Talavera Jaime González; Álex Roig (David Cuenca, min. 83), Álvaro López, Sergi Molina, Fran Rodríguez (Bilal, min. 64), Navarro (Capo, min.83), Luis Sánchez, Doncel, Molina (Nahuel, min. 64), Edu Gallardo (Montero, min.83), Marcos Moreno Goles 1-0: Raúl Hernández, min.73. 1-1: Moreno, min. 82.

Árbitro Aimar Velasco. Mostró tarjetas amarillas a Isi Ros, Edu Gallardo, Sergi Molina, Marcos Moreno, David Cuenca y Babin. Expulsó con tarjeta roja directa a Berto Cayarga.

Incidencias Partido disputado en el Román Suárez Puerta. Tarde que alternó lluvia y sol, aunque calurosa.

El balón parado también daba rédito al Real Avilés, que estuvo a punto de adelantarse cerca del minuto veinte con un balón casi perfecto que colgó Gete sobre el área, pero no encontró la cabeza de Cueto para peinar al fondo de la portería. El portero visitante estuvo listo para lanzar el contraataque por la izquierda, con Isi Ros como único jugador en misión de repliegue por ese costado. Hizo lo que pudo, una falta con tarjeta incluida, y el lanzamiento volvió a desnudar los defectos en defensa del Real Avilés, con un remate de cabeza del central del Talavera Álvaro López para poner el 0-1. Jarro de agua fría en la grada que duró poco, lo que tardó el videoarbitraje en determinar que el jugador del equipo manchego estaba en fuera de juego por poco. Gol anulado y vuelta a la casilla de salida.

El Real Avilés aprendió la lección y volvió a la carga, aunque el balón parado era el recurso más efectivo antes del descanso, salvo una combinación al primer toque entre Cayarga, Cueto y Campabadal que estuvo a punto de sorprender a la defensa del Talavera, pero el avilesino no pudo conectar el disparo definitivo dentro del área.

El equipo manchego también puso en aprietos a los avilesinos antes del descanso con una jugada ensayada en un saque de falta que dejó solo a Moreno dentro del área, aunque su disparo se estrelló en el lateral de la red de la portería local.

Segunda parte agónica

Dani Vidal apostó por el mismo once para afrontar la segunda parte. No contaba el técnico catalán con un serio revés con la expulsión de Berto Cayarga. El avilesino fue amonestado con amarilla por una entrada sobre Luis Sánchez, pero el banquillo pidió la revisión del videoarbitraje y el árbitro reconsideró su decisión y cambió el color de la tarjeta por el rojo. La expulsión fue muy protestada por la afición y el equipo avilesino, ya que en las imágenes se ve que Cayarga resbala con su pie derecho sobre el balón y eso lo desequilibra y hace que impacte con los tacos del pie izquierdo en el empeine del jugador del Talavera.

El entrenador del Real Avilés tardó poco en recomponer a su equipo con las entradas de Raúl Hernández y Raúl Rubio por Isi Ros y Javi Cueto. Los blanquiazules, lejos de meterse atrás, fueron con decisión a dificultar la salida de balón del Talavera, que se las prometía felices con la ventaja numérica. Faltaba por saber si les iba a aguantar el físico a los locales durante tantos minutos. Quicala se centró para cubrir su espacio más el que dejaba libre la ausencia de Cayarga y entre él y Rubio presionaban a los manchegos.

La ambición avilesina era un arma de doble filo, porque tan pronto se podía robar un balón en campo rival como dejar demasiado espacio atrás para el ataque del Talavera, aunque el despliegue físico de jugadores como Gete o Adri Gómez entre el mediocentro y la defensa igualaba fuerzas en la mayoría de los casos.

Vidal refrescó al equipo con la entrada de Guzmán por Quicala. El palentino se situó en la banda derecha y en el primer balón que tocó puso un saque de banda en el área, donde después de varias pugnas de Rubio el balón acabó en los pies de Gete. El cántabro consiguió rematar, pero muy forzado, por lo que el balón se fue fuera. Esa jugada encendió a la grada del Suárez Puerta y a los jugadores blanquiazules.

Otra 'catapulta' de Guzmán, esta vez desde la derecha acabó en córner y a la salida del lanzamiento, Raúl Hernández recogió el balón al borde del área, se centró y lanzó con su pierna derecha un zapatazo a la escuadra de Jaime González que no puedo más que mirar cómo entraba la pelota en su portería. Golazo y delirio en el Suárez Puerta.

Todo estaba a favor de otra jornada épica, pero el Talavera enfrió enseguida los ánimos, porque a los cuatro minutos un balón sobre el área avilesina acabó en un pase fácil al punto de penalti para que Moreno lograse el empate con un remate raso a placer.

El gol de la igualada espoleó al equipo visitante, que hizo pasar muchos apuros atrás a un Real Avilés al que le costaba asimilar el golpe. El ímpetu del Talavera el final y el cansancio de los avilesinos pasó una factura muy cara, con un penalti de Osky por poner las manos en el cuello de Doncel que el árbitro acabó pitando tras revisión del videoarbitraje. Pero estaba Álvaro bajo palos y, aunque no paró el lanzamiento, intimidó lo suficiente para que Sergio Montero estrellase el balón en el larguero. Un alivio para dejar un punto en casa que el Real Avilés y su afición celebraron como una victoria.