Adri Gómez intenta el remate en una jugada en la primera mitad. Paloma Ucha

Primera RFEF

Real Avilés Industrial 1-1 Talavera
El Real Avilés consigue un empate de coraje

El equipo avilesino jugó casi toda la segunda mitad con un jugador menos, se adelantó gracias a un golazo de Raúl Hernández y conservó un punto a pesar el empuje del Talavera, que llegó a desperdiciar un penalti

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:17

Comenta

Dani Vidal sorprendió con varias modificaciones en el once inicial con respecto al que ganó en Zamora, en parte a causa de una semana atípica ... en la que algunos jugadores no pudieron entrenar con normalidad tras sufrir diferentes cuadros víricos. El entrenador catalán apostó por el doble pivote con Gete y Adri Gómez, y prescindió de Raúl Hernández en la banda, que dejó su sitio a Quicala. Cayarga ocupó la posición de Santamaría, uno de los jugadores que no estaba al 100% de sus condiciones físicas. Arriba, la principal novedad fue la entrada de Javi Cueto por Raúl Rubio.

