Al Real Avilés ya le toca ganar al Caudal

Aunque llevan toda una vida luchando codo a codo por metas similares, a excepción sobre todo de la última época dorada blanquiazul, con dos temporadas en Segunda División incluidas, la rivalidad entre Avilés y Caudal se ha acentuado en la última década, desde la llegada ... de Golplus a la gestión realavilesina en 2011. Desde entonces, los rivales de este mediodía en el Suárez Puerta se han enfrentado en catorce ocasiones, todas ellas en Liga, con un balance muy favorable al cuadro mierense: ocho victorias, tres empates y solo tres derrotas.

Los Avilés-Caudal del curso 2011-2012 son todavía recordados. El Caudal de Paco Fernández era un proyecto consolidado en la categoría, un bloque hecho y cuyo objetivo era el título de Liga, misma idea con la que José Luis Rodríguez apostó por Ricardo Bango y una plantilla en la que se encontraban jugadores con un pasado en el fútbol profesional como Sietes, Jeffrey, Juan Díaz, Boris o Miguel, además de apuestas seguras del fútbol asturiano como Abraham o Borja Prieto. Al final, el Caudal venció por 0-2 en el Suárez Puerta y 2-1 en el Hermanos Antuña y acabaría ascendiendo a Tercera, algo que el Avilés haría en los despachos aprovechando una de las plazas vacantes por impagos.

Al año siguiente ambos equipos se volverían a ver las caras en la categoría de bronce, con idéntico balance: 1-3 en el Suárez Puerta y 2-1 en el Hermanos Antuña. Sería la última gran campaña del Caudal en Segunda B, disputando un 'play off' de ascenso a Segunda que le valdría a Paco Fernández su fichaje por el Racing de Santander, al que conseguiría devolver a la categoría de plata, en ella sin suerte.

El inolvidable Avilés de Josu Uribe, el del 'play off' de ascenso a Segunda de la temporada 2013-2014, sería el primero desde hace diez años en hacerle 'pupa' al Caudal. En la primera vuelta venció en el Hermanos Antuña por 0-1 y en la segunda, con el Caudal jugándose una permanencia que a la postre no conseguiría, los mierenses pudieron rascar al final un 2-2.

En la 2014-2015, con el Avilés en Segunda B y el Caudal en Tercera, no hubo enfrentamientos, mientras que en la 2015-2016 Pablo Lago le tomaría la medida a su exequipo: 0-1 en Mieres y 2-1 en Avilés. A pesar de ello, el Avilés no conseguiría ascender y el Caudal sí. Por ello, el siguiente doble enfrentamiento no llegaría hasta el curso 2018-2019. Con Juanma Castañón en la banqueta, un Avilés sin equipo para luchar de tú a tú frente al favorito conjunto caudalista, logró un meritorio empate a cero en la primera vuelta. En el Hermanos Antuña, el Caudal no perdonaría para vencer por 3-1.

El pasado curso, Viti Amaro lograría 'rascar' otro empate a cero en el Suárez Puerta, pero en la segunda vuelta, con Diego Baeza recién llegado a la gestión y en mitad de la vorágine de cambios en la plantilla, los blanquiazules no podrían evitar la derrota por 4-1, con Davo Armengol defendiendo la portería de Mieres.

Esta campaña las cosas tampoco han ido demasiado bien frente al Caudal. En la primera vuelta, con Abraham en el banquillo, el resultado fue de 0-1 en el Suárez Puerta, merced a un protestado penalti que no erró el central Omar Hernández; y en la segunda, ya con Luis Rueda a los mandos, un tanto en propia meta de Joao declinó la balanza a favor de los blanquinegros.

Así todo, en esta década el Avilés firma un registro de tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Y en los siete partidos de casa, una victoria, tres empates y tres derrotas. Ha llegado la hora, por tanto, de cambiar la dinámica ante un rival histórico.