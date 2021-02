El Real Avilés suma y sigue ante el Vallobín (3-0) Cuarta victoria seguida del conjunto blanquiazul, esta vez con dos goles de Natalio y uno de Joao OMAR ANTUÑA SANTY MENOR Avilés Actualizado a 21/02/2021 13:52

El Real Avilés Industrial no suelta el acelerador. El equipo blanquiazul goleó este mediodía al Vallobín (3-0) y suma ya cuatro victorias consecutivas, que le hacen seguir tomando distancia desde la segunda posición e incluso situarse a cuatro puntos del líder Ceares, a quien debe visitar en estos cuatro últimos encuentros de la segunda fase.

A pesar de la incesante lluvia, el césped del Suárez Puerta no aguantó mal el chaparrón, por lo que el Avilés pudo dominar el encuentro desde la posesión del balón, aunque siendo incisivo, sobre todo en la primera mitad. El 1-0 llegó pronto, a los diez minutos, transformando el 'Pichichi' Natalio una pena máxima cometida sobre Rafa Silveira, novedad en el 'once'. El Vallobín apenas remató una vez cerca de las inmediaciones de Davo, mientras que el Avilés tuvo opciones para ampliar su cuenta goleadora, pero no lo consiguió.

En la segunda parte, el Avilés tuvo menos fluidez, pero según se acercaba el final fueron apareciendo más ocasiones. Cuando restaban nueve minutos, una gran doble pared entre Mabwati y Joao dejó solo al brasileño, con Marcos fuera de la portería, definiendo con calidad con la zurda. Con el pescado vendido, Natalio aprovechó un balón largo de Albuquerque para hacer de vaselina el definitivo 3-0 y ampliar su cuenta anotadora a 13 goles este curso.

El equipo avilesino tiene dos días ahora para preparar el decisivo choque del miércoles, que le enfrentará al Caudal en el Hermanos Antuña a partir de las 19 horas. Luis Rueda tratará de mantener su pleno hasta la fecha, pues en cuatro partidos suma otras tantas victorias.