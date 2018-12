Wilfried regresa a Francia y no jugará el domingo El centrocampista cede a presiones externas para dejar el Avilés, pero el club no está dispuesto a concederle la baja S. MENOR AVILÉS. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:02

Situación complicada la que se vive en estos momentos en la plantilla del Real Avilés. Uno de los tres jugadores franceses en nómina, el joven Wilfried, tomará un vuelo mañana con destino a Francia y no jugará el domingo contra el Marino. Presionado, el centrocampista estaría dispuesto a abandonar el conjunto blanquiazul a pesar de no ser su intención, pero desde el club no tienen previsto darle la carta de libertad, a menos que la operación beneficie de alguna manera a la entidad.

La buena noticia para Juanma Castañón es que el canadiense Gowtham ya cuenta con el pase internacional y podrá entrar en la convocatoria, algo que no ocurre todavía con Slavi. Por su parte, Avel está esperando por el pase que debe llegar desde la Federación Alavesa, cuyos trabajadores descansan los viernes. Por tanto, su concurso el domingo está difícil, pero todavía no descartado.

Así las cosas, Castañón, que dirigirá hoy, a partir de las 10.30 horas en La Toba 3 el último entrenamiento de la semana, podrá contar seguro con quince jugadores, entre ellos un Polo que evoluciona favorablemente.

Hugo ficha por el Stadium

El Avilés Stadium se ha movido rápido para encontrarle sustituto a Marcos. Se trata del pivote defensivo y central gijonés Hugo Álvarez, con pasado en el Avilés B.