El regreso de Omar Sampedro se postula como primer objetivo de Norte Proyectos Sábado, 1 junio 2019, 03:39

El primer nombre que se ha deslizado como posible fichaje del 'nuevo' Real Avilés es el de Omar Sampedro, que acaba contrato el 30 de junio con el Langreo en Segunda B y que fue pieza fundamental del equipo de Josu Uribe que estuvo cerca de ascender a Segunda División bajo la gestión de Golplus. Preguntado por esta posibilidad, el avilesino explicó ayer a LA VOZ que «no voy a decir si me han llamado o no. Lo que tengo claro es que quiero seguir compitiendo y me gustaría hacerlo con el Langreo en Segunda B. Si no se dan las circunstancias, estudiaré las ofertas que tengo de Tercera».