Rozada: «Álvaro nos salvó, pero debíamos haber traído una victoria de Lebrija»

Santy Menor Avilés Lunes, 19 de mayo 2025, 00:40

Como siempre, la rueda de prensa de Javi Rozada, entrenador del Real Avilés, que tuvo que seguir el partido a pie de campo comunicándose con el banquillo a través de su teléfono móvil por estar sancionado; tuvo mucho jugo. Lo primero que hizo el ovetense fue felicitar tanto al Antoniano como al colegiado Gómez Lameiro por su arbitraje. «El Antoniano hizo un grandísimo partido hoy, fue un digno rival. Hizo una temporada espectacular, con 59 puntos en el grupo 4. Ha ganado ocho partidos fuera de casa y felicito a los jugadores y a Diego –Galiano– por el partidazo que hicieron».

Además, también aplaudió la labor del colegiado, el pontevedrés Gómez Lameiro, que «hizo muy buen partido. Me hubiese gustado haber tenido este arbitraje en el partido de ida en Lebrija. Es un árbitro que estuvo en Primera RFEF y ojalá vuelva a subir. Tuvo mucha personalidad. Ojalá volvamos a tener esos arbitrajes en los dos partidos que quedan porque se está jugando mucho el club, la ciudad...».

Para Rozada, se trató de un partido «de 'play off'. Salió mejor el Antoniano, sin tener ocasiones claras, pero nosotros no estábamos cómodos, no encontrábamos a nuestros jugadores de ataque. Tuvimos dudas y, aunque el partido estaba para 0-0, fruto de ello en una acción aislada llegó a balón parado el 0-1 y nosotros empatamos de la misma manera», repasaba.

«Cuando yo llegué aquí Álvaro era suplente. Le di la titularidad y después la capitanía, tiene mucho peso en el equipo»

El paso por vestuarios «nos vino bien. Estuvimos mejor y, después de ponernos por delante con un balón que tocó el poste, tuvimos la desgracia de que nos empatan en un balón parado al final y bueno, luego Varo para el penalti, aunque tampoco creo que hubiesen hecho muchos méritos para remontar el partido. En la prórroga ya pudo ganar cualquiera», reconoció.

Preguntado por el valor de los dos penaltis parados por el guardameta madrileño, «todos los días en los entrenamientos practica y bueno, contento por él porque lo merece. Cuando llegué aquí era el portero suplente, que nadie se olvide. Decidí darle la titularidad contra el Manchego y este año le di la capitanía por algo. Tiene mucho peso en el equipo y estoy muy contento por él porque es un portero de superior categoría y lo está demostrando. Es un chaval que está fuera de casa, haciendo mucho esfuerzo y va a jugar más arriba seguro».

Cómputo global

En todo caso, Rozada evitó centrar en Álvaro todo el pase a la final del 'play off'. «Merecimos ganar en Sevilla. Tuvimos un gol anulado que no era, un penalti que no era... Teníamos que haber venido de allí con ventaja y hubiésemos afrontado este partido con más comodidad. La eliminatoria, en sus 180 minutos, tuvo fases para los dos equipos, ellos tuvieron fases mejores y ahí nos salvó Álvaro».

Sobre el rival, Rozada valora que «la vuelta va a ser aquí, tenemos el factor campo a favor y eso es muy importante. Lo peleamos mucho durante la Liga. Llegamos a tener al Ávila a 6 o 7 puntos y fuimos a por la tercera posición, no nos conformamos con el 'play off'. Ese esfuerzo tuvo su recompensa con el empate de hoy».

Rozada también aplaudió el apoyo de la afición, aunque «creo que hoy no les ofrecimos lo suficiente como para ver su mejor versión. Tanto nosotros como ellos tenemos que matar para ascender a Primera RFEF».

El Real Avilés tiene cinco posibles rivales pero jugará seguro la vuelta en casa Tras el pase a la final del 'play off' de ascenso de Torrent, Cacereño, Estepona, Numancia, Teruel, Rayo Majadahonda, UCAM Murcia y Sabadell, el Real Avilés tiene un 33,3% de opciones de medirse a un quinto clasificado: Torrent, Teruel y Estepona (11,1% de opciones cada uno), otro 33,3% al Sabadell y otro 33,3% al Rajo Majadahonda, ambos cuartos. Por tanto, el conjunto blanquiazul jugaría siempre la vuelta en casa, algo por lo que luchó en Liga el equipo de Javi Rozada. De todas las posibles opciones del Real Avilés, los únicos equipos que disputan sus partidos sobre hierba artificial son el Torrent y el Estepona. El resto lo hacen en hierba natural. Y, sin duda, el que tiene un mayor peso histórico y más capacidad para llenar un estadio de una capacidad importante es el Sabadell, que ya consiguió introducir a más de 6.000 espectadores en el partido de ida de las semifinales en la Nova Creu Alta frente al filial del Eibar. Otra curiosidad del 'play off' de ascenso a Primera RFEF esta temporada es que ningún filial estará en la final, al quedar eliminados en semifinales el Deportivo Fabril, Getafe B y Eibar B. Así, no se podrá dar un caso similar al de hace dos años con el Recreativo Granada. El sorteo tendrá lugar hoy al mediodía en Las Rozas.