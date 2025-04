Rozada, entrenador del Real Avilés: «Nos tenemos que centrar sólo en el Guijuelo, lo demás es humo»

Alberto Santos Avilés Viernes, 25 de abril 2025, 14:20 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial afronta este domingo (12 horas, Suárez Puerta) la primera oportunidad para asegurar la fase de ascenso. El premio es doble, porque una victoria ante el Guijuelo supondría también certificar la tercera plaza y empezar el 'play-off' con el segundo partido en casa. El envite es de tal envergadura que el técnico blanquiazul, Javi Rozada, no tiene muchas ganas de pensar en el correctivo del pasado domingo en Santander ante el Rayo Cantabria.

«Sabíamos que iba a llegar, llegó más tarde de lo que esperábamos y lo afrontamos con naturalidad. Fue un partido con un lado bueno y un lado malo. El lado bueno hay que seguir reforzándolo y el malo, mejorarlo. De eso se trata el fútbol, de mejorar cada partido, y con una derrota evidentemente estás más alerta de situaciones que se han producido, pero no me preocupa la forma en la que se produjo. Lo tenemos muy detectado y corregiremos ciertos aspectos del balón parado, que fue lo que lastró sobre todo el no poder sumar allí, y a seguir trabajando en lo que viene», aseguró el entrenador ovetense.

Tampoco quiere hablar de rotaciones en fechas anteriores, donde el equipo jugó tres partidos en una semana. «Ni tenemos el 'play-off' ni son rotaciones. Siempre saco a los jugadores que considero mejor para ganar ese partido. Aquí no son rotaciones, siempre ponemos el mejor once para ganar», matizó.

«La necesidad de ganar nos va a hacer tener más el balón, jugar más en campo contrario, pero espero un partido difícil»

A lo largo de la semana de entrenamiento hay dos nombres propios por su estado físico: Javi Cueto y Edu Cortina. Según valora Rozada, «Javi ya está haciendo cosas, bien, con el grupo, y esperemos que pueda llegar. Y Edu está trabajando aparte, está haciendo cosas con menos impacto, y a ver si la semana que viene se puede ir metiendo con el grupo y la puede completar bien», valoró.

Para esta cita ante el Guijuelo, el entrenador del equipo avilesino ve a sus jugadores «bien. Es un equipo bastante maduro, son jugadores con experiencia que saben lo que nos estamos jugando y lo veo bien, preparados, motivados, muy conectados entre ellos, y esperando el partido del domingo, que sabemos que es importante con nuestra gente y que llevamos mucho tiempo esperando una oportunidad así. Hemos trabajado muchísimo, hemos tenido que lidiar muchas situaciones desfavorables, hemos tenido que sufrir mucho para poder tener una oportunidad como la que tenemos».

«Es una pena que un club como el Guijuelo no esté la próxima temporada en Segunda RFEF, ojalá vuelvan pronto»

La ocasión de dejar el 'play-off' y la tercera plaza asegurados lleva a Rozada a vaticinar que «vamos a dominar. Esa necesidad de ganar nos va a hacer tener más el balón, jugar más en campo contrario, pero espero un partido difícil. El Guijuelo tiene buenos jugadores, es un equipo muy estructurado en un sistema muy definido, y espero un partido en el que tenemos que estar alerta, apretar bien tras pérdida, estar juntos, muy conectados, y ojalá que podamos meter las situaciones que tengamos, que paremos bien a los jugadores importantes de ellos, que al final nuestras virtudes salgan a relucir».

No obstante, también puntualizó que «no me parece una final. Me parece un partido muy importante por jugar aquí en casa con nuestra gente y tener esa oportunidad, pero tampoco me parece una final».

Javi Rozada también tuvo palabras de cariño hacia el Guijuelo: «Lo primero, mandarles un abrazo a todos, jugadores, cuerpo técnico, directiva, propiedad..., porque es una pena que un club como el Guijuelo no esté en Segunda RFEF. Mi primer experiencia en Segunda B cuando tenía 30 años me enfrenté a Rubén de la Barrera, luego con 31 a Fernando Estévez. Tuvieron no sólo muy buenos equipos, sino también muy buenos entrenadores. Fueron un club muy referencia en la categoría, jugaban 'play-off' cuando estaba yo, dejaron fuera un año al Real Oviedo y se metieron ellos. Sé que no es un momento fácil y ojalá vuelvan pronto».

Por último, el entrenador del Real Avilés advirtió que el foco tiene que estar sólo en el partido de este domingo. «Está claro que lo tenemos cerca y lo tenemos en nuestra mano, vamos a ver cómo gestionamos el partido. Nos tenemos que centrar sólo en este, y todo lo demás no existe, lo demás es humo y este club tiene muchas experiencias negativas como para descentrarnos en eso».