Rozada, entrenador del Real Avilés: «Necesitamos ganar ya fuera de casa y queremos que sea en Luanco»

Javi Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial, tiene, al igual que sus futbolistas, muchas ganas de fútbol. Tras una semana de parón obligado debido al aplazamiento del derbi frente al Langreo, el conjunto blanquiazul regresa mañana a los terrenos de juego con otro partido de rivalidad, esta vez comarcal, a partir de las 17 horas frente al Marino de Luanco en Miramar.

«Hemos hecho una buena semana, con buena predisposición de todos», reconocía en rueda de prensa el preparador realavilesino. «Ha sido un lujo poder tener a los 22 jugadores disponibles, creo que es la primera semana en la que podemos contar con prácticamente todos los jugadores, y además sin molestias. Estoy contento y preparando el partido del domingo».

Con Jose Martínez, sancionado, como única baja del equipo, Julio entrará seguro en el 'once', algo que no preocupa en absoluto a Rozada. «Lleva bien toda la temporada. Al final tenemos centrales que lo están haciendo espectacular y él sabe que tenía que esperar su momento. Fue maduro, se preparó y lo veo bien. Es un buen central que llega en las mejores condiciones», asegura.

«Me va a doler dejar a tres jugadores sin vestir porque no se lo merece, pero prefiero eso que estar corto de efectivos»

Con Kevin Bautista, Edu Cortina, Mecerreyes y Gete disponibles, Rozada lo tiene complicado a la hora de elegir a una pareja de baile titular. «Podemos jugar con dos o con tres de ellos. Los cuatro van a ser importantes, van a tener su protagonismo. El domingo es un partido, pero luego nos viene una semana de tres partidos y van a jugar todos. Cada partido tienen que estar bien, porque para cada partido consideraremos a los mejores y es un lujo tenerlos a los cuatro. Ahora a cuidarlos porque fue el gran déficit que tuvimos en la primera vuelta», recuerda Rozada.

En esa línea, el ovetense tiene claro que «yo prefiero tener siempre a toda la plantilla porque sube el nivel de los entrenamientos, de los jugadores porque están exigidos... lo llevo fenomenal. Es verdad que luego el fin de semana tengo que tomar decisiones y es duro dejar a gente sin vestir, porque todo el mundo está entrenando y compitiendo muy bien, pero prefiero eso a estar justo de jugadores».

De cara al derbi comarcal, Rozada espera un partido «duro, igualado, como todos allí. Van a ser determinantes aspectos del juego, más allá del propio juego directo, como las faltas laterales, los córners, situaciones de abrir un intervalo cuando no lo tengo que abrir... Es un campo peculiar, pero con buenas dimensiones y además lo vamos a coger en una buena época. Ellos son fuertes allí, lo dicen sus números, pero creo que es un buen momento para ganar fuera de casa, lo necesitamos y preparamos la semana para ello».

«Los números dicen que el Marino es muy fuerte en casa y que compite siempre. Ha ganado a Pontevedra y Numancia»

El entrenador del Real Avilés recuerda que «el Marino ha competido bien siempre ante todos los equipos, quizá quitando el partido en Laredo, que era el primero después del parón y les marcaron dos goles a balón parado que condicionaron un poco el partido. Siempre ha estado en los partidos y ha sido el único equipo que ha ganado al Pontevedra y al Numancia. Somos conscientes de que tenemos que hacer un partidazo para ganar en Miramar», asume.

Preguntado por una posible motivación extra de jugadores como Morcillo, Pedro Orfila o Isma Cerro, Rozada cree que «esa es más una pregunta para ellos. A 'Morci' no lo conozco personalmente, aunque me han hablado maravillas de él en el vestuario, y con Isma y Pedro pasé diez días fantásticos la temporada pasada y nos ayudaron a conseguir la permanencia. Espero que jueguen el partido como uno más». Sobre su seguimiento del partido fuera del banquillo, «estaré en el muro y me comunicaré con el banquillo por el móvil».

