Rozada, entrenador del Real Avilés, estalla contra los árbitros: «Vienen condicionados conmigo»

Javi Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial, no podrá sentarse este sábado en el banquillo de su equipo ante el Langreo. El técnico ovetense aprovechó su comparecencia previa al derbi para agradecer el recurso presentado por el club tras ver la tarjeta roja en La Coruña: «Refleja lo que sucedió en el partido, todos sabemos que fue una confusión y que no fue nada y estoy un poco dolido, no por mi figura, también porque me parece una falta de respeto lo que pasó, a la propiedad, a la dirección deportiva, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición. Creo que no es de recibo dejar al entrenador así sin ningún motivo dos partidos».

A continuación, lanzó un duro mensaje al colectivo arbitral. «Los árbitros conmigo vienen condicionados totalmente por episodios que pasaron como Vallecas o el Sardinero en Segunda División, que he pagado ya el castigo. Creo que este año mi comportamiento hacia ellos ha sido de diez siempre, no he protestado absolutamente nada en ningún partido. Con el gremio con el que mejor me he portado ha sido con los árbitros. Somos el equipo que menos rojas lleva de la categoría, con diferencia. Saben que me gusta agitar el partido, pero me gusta el juego noble, limpio. A veces, por ver redes sociales o yo qué sé, vienen condicionados, porque la verdad es que me están haciendo daño esta temporada. No me merezco ninguna de las rojas porque no he dado ni motivo a que me las saquen. Al final, son profesionales, no pasa nada, a mí cuando se confunden en una jugada como el otro día, por ejemplo en el gol que para mí es legal, son lances del juego y no protesto. Pero lo que están haciendo conmigo, sacar una roja tan fácil sin hacer nada, al final hace mucho daño a nivel personal mío, de club y de familia, que lo sufre y ha sido una semana complicada», criticó.

En cualquier caso, Rozada no cree que su ausencia mañana sábado (Suárez Puerta, 18 horas) vaya a afectar a los jugadores. «Están todos disponibles, en un momento espectacular, y creo que incluso mañana –por este sábado– más todavía porque saben que es el partido que tienen que dar un plus y confío a muerte en este equipo», aseguró Rozada.

Una de las dudas estará en la recuperación de Kevin Bautista. Para el técnico blanquiazul, «ha hecho la semana de entrenos prácticamente entera. Tiene opciones, pero valoraremos las sensaciones y demás. Se encuentra mejor de lo que pensábamos y han sido buenas noticias». El Avilés no podrá contar con el sancionado Josín, un jugador al que Rozada le da «importancia porque es un jugador que venía haciéndolo bien», aunque también destacó su confianza en Julio Rodríguez. «Lo dije siempre, está preparado, lleva entrenando y preparándose para esta oportunidad mucho tiempo, y en ese sentido estoy tranquilo porque tenemos muy buen repuesto y se lo merece porque lleva muchas semanas de entrenamiento y trabajo extra en el gimnasio, está involucrado y tiene sentimiento de pertenencia con el grupo», matizó.

Elogios al Langreo

En cuanto al Langreo, el técnico ovetense ensalzó que «es el único equipo, junto a nosotros, que ha tenido muchas bajas, han estado condicionados en muchos momentos de la temporada y se han mantenido ahí. No es casualidad, puedo decir que son la revelación porque no se cayeron y siguen ahí. Ahora tienen a todos los jugadores disponibles y son un equipo peligroso porque supieron salir de los momentos de dificultad. Todos los años están ahí, es por algo».

«Si ganamos al Langreo, damos un paso importante, hay que ser realistas»

Para Rozada, el derbi «es un partido importante porque queda poco, son seis partidos y los puntos cada vez son más importantes, pero no hay que volverse locos, hay que respetar el plan de partido a muerte, seguir con la disposición que estamos teniendo. Si ganamos, damos un paso importante, hay que ser realistas, y eso es lo que tenemos que centrarnos, en sacar el partido porque sería importante de cara a los cinco que quedan».

Por último, reiteró su mensaje a la afición del Real Avilés. «Los futbolistas, cuanto más ambiente ven en el campo, mejor. Seguro que veremos un buen ambiente y ojalá la gente se anime. Siempre lo dije, cuando la gente viene el equipo responde, cuando vino el día del Manchego, respondió, el día del Ávila, el día del Pontevedra... Invito a que vengan porque el equipo lo merece, ha salido de muchas situaciones difíciles».