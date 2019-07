El sello madridista de Enrique Castaño Jesé y Enrique Castaño juntos en el Real Madrid cadete. / E. C. N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 15 julio 2019, 01:21

De todos los fichajes realizados hasta la fecha por el grupo balear Norte Proyectos Deportivos Mallorquines para su primera plantilla en el Real Avilés, el canario Enrique Castaño Cervera es, sin duda, el que más llama la atención. Por la calidad que tiene en su fútbol como centrocampista organizador; sus certeros remates a balón parado y desde larga distancia; por llevar el sello de la cantera del Real Madrid; y por haber sido internacional con la selección española sub16 y 17.

Enrique es natural de Las Palmas y allí comenzó a jugar en la escuela del Huracán junto al que sigue siendo su amigo, Jesé Rodríguez. Amigos, compañeros y tan buenos que el Madrid se los llevó para incorporarlos a su cantera en categoría cadete. Mientras el atacante alcanzaba el sueño del primer equipo, Enrique no pudo pasar del Madrid C.

«A los dos nos había ido muy bien, hasta que llega el momento en el que a Jesé le va mucho mejor y a mi me empieza a ir no tan bien». Recuerda de su amigo, con el que mantiene contacto regular, que «tuvo la desgracia de lesionarse cuando empezaba a triunfar en el Madrid y con la selección abriéndole las puertas. Pero es un grandísimo futbolista y se mantiene en la élite».

No fue Jesé el único joven con el que compartió vestuario y fatigas el nuevo jugador del Real Avilés. Hace memoria y lanza varios nombres de compañeros en las selecciones: «Paco Alcácer, José Campaña, Deulofeu, Rafinha Alcántara, Alfonso Herrero, Jonás Ramalho, Derik Osede, Juan Bernat, Suso...».

Enrique probó el fútbol profesional en Segunda División con el Alcorcón, aunque no pasó de dos partidos antes de pasar al filial de Santo Domingo y alternar Segunda B y Tercera en el filial de Las Palmas, el Mérida y el Lanzarote, con un paso fugaz por el fútbol suizo.

Ahora probará por primera vez en el Norte de España en un club del que se ha informado: «Surgió la posibilidad del Avilés, me gustó el proyecto del que me habló Mikel Trabanco y estoy ilusionado ante esta nueva etapa. Estos dos años han sido complicados por lo que he podido saber, pero es una entidad con mucha historia, tiene un buen campo, Avilés es una ciudad grande y si hay un buen proyecto la afición de ilusionará», afirma el canario, que tiene previsto llegar hoy a nuestra ciudad para instalarse y estar el miércoles listo para su primera sesión de entrenamiento.

Castaño, de 26 años, es un futbolista zurdo que juega como centrocampista, con vocación ofensiva por su buen remate, aunque «también me gusta organizar el juego desde atrás tocando el balón». Y no reniega de asumir un rol de líder: «Todos tenemos que aportar y estoy preparado para asumir las responsabilidades que me toquen».

Presentaciones

Si el cupo de futbolistas está por cerrar, no así el cuerpo técnico, que se completó el jueves con el preparador de porteros, Vilches. Las dos incorporaciones anteriores, ambas adelantadas por LA VOZ, pasarán esta mañana por la sala de prensa del Suárez Puerta. Se trata del preparador físico, Jaime Fernández, y el delegado del equipo, del exárbitro Cadavieco Villanueva.