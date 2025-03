NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 21 de noviembre 2019, 02:27 Comenta Compartir

El que espera desespera y Enrique Castaño cuenta los días para reaparecer tras un mes y medio largo en el dique seco tras lesionarse el pasado 6 de octubre en el partido ante el Navarro al romper el menisco de su rodilla derecha, dolencia de la que diez días después fue operado por el doctor Maestro. «Solo pienso en volver a jugar», confiesa el futbolista canario, que espera estar listo «en un par de semanas, tres como máximo».

Castaño llegaba el martes a nuestra ciudad tras realizar en Las Palmas la primera fase de recuperación y ayer volvía a vestirse de corto en el campo de La Toba, donde trabajó al margen del grupo haciendo carrera continua, cambios de dirección, ejercicios específicos... y balón, que ya golpea sin sentir molestias, lo que le da más esperanzas de volver a la dinámica de los partidos de aquí a dos jornadas: «Mañana -por hoy- tengo consulta con el doctor Maestro», el que intervino en su rodilla el 18 de octubre. «Espero tener buenas noticias, en este tiempo he trabajado para recuperarme bien».

Ese fase de rehabilitación la hizo en casa, en Las Palmas, con su gente al lado: «Estar con la familia te ayuda a llevarlo, pero reconozco que se me ha hecho muy largo. Solo recuerdo estar parado un mes por una distensión, es la primera vez que tengo una lesión seria de la que tengo que operarme y no poder hacer lo que te gusta, que es jugar, es duro de llevar». Castaño no ha perdido el tiempo en estas cuatro semanas en su tierra: «Lo primero fue rehabilitar la rodilla, coger fuerza en seco, en la camilla, y en mojado, en la piscina, siempre con un fisioterapeuta. Después he ido al gimnasio para fortalecer, no solo la rodilla operada, y correr en la piscina. La recuperación va perfecta y ya queda la última parte, entrar poco a poco en la dinámica de trabajo colectiva y coger el ritmo».

El centrocampista canario ha seguido en la distancia a su equipo, por los medios de comunicación y sobre todo hablando con los compañeros: «No nos han salido las cosas bien desde el principio por distintas razones y tampoco es normal la racha de lesiones que hemos sufrido». Y reconoce que «sientes impotencia cuando no puedes ayudar al grupo, es lo que peor se lleva cuando las cosas no van bien». Con el Avilés lejos de sus aspiraciones del inicio, Castaño dice que «en estos momentos lo único en lo que debemos pensar es en salir de la zona de abajo y escalar posiciones. Hablar de competir por arriba ahora está fuera de lugar, hay que empezar a ganar partidos y ver hasta donde se puede llegar».

Igualmente ha estado informado de la crisis institucional, con el retraso en los pagos incluido: «Estamos a la espera, expectantes, pero confiados en que se resolverá todo, lo deportivo y lo económico».

