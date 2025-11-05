El Suárez Puerta vuelve a ser un fortín para el Real Avilés El equipo avilesino ha sumado diez de los últimos doce puntos disputados en casa, donde sólo ha cedido una derrota y un empate

Alberto Santos Avilés Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:47

La afición del Real Avilés Industrial fue un actor protagonista la pasada temporada, clave en muchos momentos de un año muy complicado, que acabó en un sprint final espectacular y en la fiesta del ascenso a Primera RFEF. Quizás lo más llamativo al final de liga fue ese espíritu viajero que empujó sin ninguna duda al equipo en los partidos de ida del 'play-off' de ascenso. Pero la leyenda se había fraguado en casa, en especial en una primera vuelta de récord en la que jugar en el Suárez Puerta daba miedo escénico a los rivales.

Superar ese papel parecía muy difícil en Primera RFEF, una categoría de la que se escuchaban muchas leyendas y que parecía una montaña difícil de superar para que el sueño de ver tan cerca el fútbol profesional no fuese flor de un día. Pues bien, casi no ha empezado el mes de noviembre y el Real Avilés y su afición se han sacudido todos los complejos de equipo novato.

No ha sido fácil, porque el arranque accidentado ante la Ponferradina en casa sentó como una bofetada de realidad en el Suárez Puerta. Empezar el periplo por la Primera RFEF recibiendo goles casi antes de sentarse en los asientos parecía difícil de asimilar, pero la afición del Real Avilés supo leer aquel tropiezo en su justa medida y se fue a Lugo a mandarles el primer mensaje a los jugadores. Iba a ser duro, pero nunca se sentirían solos.

Ya en esa segunda jornada el Real Avilés demostró que estaba en Primera RFEF para quedarse y el equipo mereció ganar en el Anxo Carro. La afición volvió a jugar un papel importante y el 2-0 al Osasuna Promesas en casa sentó los cimientos de una tendencia en el Suárez Puerta que sólo se ha visto interrumpida por otro accidente en forma de expulsión de Cayarga y empate final ante el Talavera.

Curiosamente, el Real Avilés ha sumado 10 puntos en casa con sólo un gol más a favor que en contra. En los cinco partidos disputados en el Suárez Puerta, los avilesinos anotaron siete tantos y encajaron seis, aunque tres de ellos en el 0-3 ante la Ponferradina de la primera jornada.

El equipo avilesino es el sexto que más puntos ha ganado en su feudo a pesar de haber jugado un partido menos que el Castilla y el Racing de Ferrol

Desde aquella primera derrota ante la Ponferradina, nadie ha vuelto a ganar en el estadio avilesino. El 2-0 ante el filial navarro dio paso a la victoria de locura (3-2) ante el Bilbao Athletic, el citado empate a uno con el Talavera, y la última victoria blanquiazul el pasado domingo ante el Arenteiro (1-0).

El Real Avilés es el sexto equipo de su grupo que más puntos ha conseguido en su casa (10), con la salvedad de que ha jugado cinco partidos en el Suárez Puerta, mientras que otros equipos que le preceden en la tabla, como el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol, han jugado seis. En el lado contrario está el Tenerife, que ha jugado sólo cuatro en el Heliodoro Rodríguez López, con nueve puntos sumados.

De los equipos que han sumado cinco partidos en su casa como el Real Avilés, sólo cuatro superan en un punto sumado a los avilesinos, Barakaldo, Pontevedra, Lugo, y Arenas, equipo que curiosamente ha cosechado en casa todos los puntos, ya que ha perdido todos sus partidos fuera de casa. El equipo vasco es el próximo visitante al Suárez Puerta el viernes 14 de noviembre.

Los únicos equipos que se mantienen invictos en sus estadios son el Barakaldo, el Lugo, el Arenas y el Arenteiro, mientras que ninguno del grupo uno ha conseguido hacer pleno de victorias ante su afición, lo que demuestra la igualdad.