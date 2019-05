Real Avilés Tejero: «Estoy negociando con tres grupos para que gestionen el primer equipo» José Luis Rodríguez, representante de Golplus, firmaba en 2011 ante José María Tejero el primer contrato de gestión externa del Real Avilés por parte de una empresa. / SERGIO LÓPEZ El presidente del Real Avilés desgrana que «uno es venezolano y los otros dos españoles» y espera que «todo se cierre la próximima semana» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 22 mayo 2019, 02:31

Dos temporadas después, el presidente del Real Avilés, José María Tejero, esta decidido a poner de nuevo la gestión del primer equipo del club en manos de un grupo inversor que tenga como objetivo «que se vuelva a luchar por estar arriba en Tercera». El máximo mandatario de la entidad desvela que «estoy negociando con tres grupos, uno procedente de Venezuela y dos españoles, y espero que todo se cierre la próxima semana con uno de ellos».

Aunque el presidente no quiere dar más detalles para que no se compliquen las negociaciones, el grupo que se haga cargo de la gestión del primer equipo «dejará el club al día, abonando tanto las deudas de esta temporada como las que todavía faltan por liquidar de la pasada».

Tejero adelanta que «los tres grupos llevan la representación de jugadores» y no sabe los planes deportivos que se llevarán a cabo, más allá del objetivo de luchar por el ascenso a Segunda B. «Los nombres tendréis que preguntárselos al grupo que finalmente llegue a Avilés. Yo, lógicamente, no voy a imponer nada ni a nadie». Lo que deja claro el máximo accionista es que «para no repetir errores pasados» -en referencia a lo ocurrido con IQ Finanzas-, el nuevo gestor sólo llevaría el primer equipo. «La escuela seguiría gestionándose por separado, como hasta ahora».

Si finalmente un nuevo grupo gestor desembarca en el Real Avilés este verano, será la cuarta gestión externa del club desde que en 2011 llegara al Suárez Puerta Golplus. Después pasaron Amber Care (John Clarkson) e IQ Finanzas (Álvaro López), el primero con un descenso desde Segunda B y el segundo con un 'play off' de ascenso a la categoría de bronce como bagaje.

Alain, a la espera

Las negociaciones del presidente con estos tres grupos inversores tiene paralizada la planificación del próximo curso, que hasta la fecha estaba en manos del director deportivo, Alain Menéndez. El avilesino se mantiene a la espera de noticias, pero tiene claro que «me gustaría seguir en el Real Avilés. Llevo dos temporadas y me encantaría seguir ayudando a este club en mejores condiciones que hasta ahora». Esto dependerá del grupo que finalmente se haga cargo de la gestión del club, el personal que traiga consigo y el hueco que le vean en el organigrama.

En una situación parecida se encuentran cuerpo técnico y jugadores, que siguen a la espera de cobrar prácticamente la totalidad de la temporada en lo que respecta a sus sueldos. Tejero ha dejado claro que el grupo que llegue al club será el encargado de abonar los atrasos, por lo que a los jugadores les quedan todavía unos días pegados al móvil pendientes de la situación económica del club... y también de la deportiva, pues algunos de ellos han demostrado que podría tener hueco en un equipo con aspiraciones de 'play off' de ascenso.

Lo que está claro es que, cuanto más tarde la rueda del Real Avilés a girar, mayor ventaja tendrán los rivales del conjunto blanquiazul a la hora de llevarse a jugadores interesantes. Como ejemplo, el Tuilla, que ha renovado al técnico Julio Llanos y a los exjugadores blanquiazules Borja Noval y Nacho Méndez, y ya ha firmado al lateral derecho Pablo Suárez, las dos últimas temporadas en Cacereño y Virgen del Camino, respectivamente. Tejero quiere que todo «se haga rápido».