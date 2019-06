Real Avilés | «Tras un año lesionado la llamada del Avilés fue una sorpresa y un halago» Javi Torres con la nueva camiseta del Real Avilés. / OMAR ANTUÑA El portero Javi Torres, que formó parte de la cantera del Villarreal, espera «aprovechar esta oportunidad y competir por el puesto de titular» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 22 junio 2019, 05:04

Tercer fichaje y tercera presentación del nuevo proyecto deportivo del Real Avilés, que completa la portería con la incorporación de Javi Torres, que competirá por el puesto de titular con el veterano Borja Piquero, uno de los cuatro jugadores renovados del equipo de la pasada campaña.

Javier Torres Fernández (Oviedo, 2-6-1998) llega al Avilés tras una temporada frustrante en el San Martín, al lesionarse de gravedad en el primer partido del campeonato, que se pasó casi en blanco ya que solo pudo reaparecer al final del mismo, una vez recuperado de su dolencia, una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Por esa circunstancia reconoció en su presentación que «tras un año lesionado la llamada del Avilés me sorprendió y ha sido un halado. Cuando acabó la temporada pensé que una de dos, o me quedaba solo sin que nadie se acordara de Javi Torres, o que alguien me llamara. Y que lo haya hecho el Avilés me da mucha confianza y ganas».

En el equipo que dirigirá Viti Amaro compartirá puesto con Borja Piquero: «Ha hecho un gran año y tiene una gran trayectoria. Pero no voy a fijarme en el compañero, solo tengo que trabajar al cien por ciento para que el entrenador tenga un problema a la hora de elegir al titular. Vengo al Avilés a competir al máximo con independencia del nivel que tenga mi compañero».

Javi Torres es ovetense, pero se inició en el fútbol con el Alcázar de Sama de Langreo, del que dio el gran salto a la cantera del Villarreal con solo 14 años, siendo cadete. Estuvo en el club amarillo hasta su segundo año de juvenil, en el que firmó por el Real Oviedo, pasando al Tuilla de Tercera División pese a estar en su último año de formación. Ahora llega al Avilés «dispuesto a aprovechar esta oportunidad y ayudar a que el equipo vuelva a sitio en el que tiene que estar».

En esta presentación de Javi Torres, el director deportivo del Avilés, José Álvarez, subrayó que tras la renovación de Nico Pandiani y los descartes de Santa y Marcos, solo está pendiente de la respuesta de Xavi Cencillo en cuanto a los jugadores de la pasada campaña.

Santa y Marcos

Sobre la retirada de la oferta a los dos canteranos, Álvarez dijo que «tuvieron tiempo para dar una respuesta a la oferta que se les planteó». El central se mostraba al respecto «sorprendido porque mi intención era la de seguir. Tenía otra oferta, pero si no contesté en el plazo que dicen es por un malentendido, pensé que era el club el que me iba a llamar». Marcos tuvo «una primera oferta de Alain Menéndez y una segunda, con una cantidad menor, de José Álvarez. No me gustó el trato conmigo ni con mi familia, pero aún estaba pensando si seguir. No tenía tomada la decisión, lo hicieron ellos al retirarme la oferta».

Dar un día más a Pandiani tiene un motivo: «El lunes me llamó su padre y alcanzamos un principio de acuerdo y después de ratificó. Por eso en su caso la empresa decidió ampliar el caso», dijo Álvarez.

Por último, el lateral izquierdo tinerfeño Josito Padilla, que tenía una oferta del Avilés, rechazó la misma tras renovar ayer su compromiso en el Lanzarote.