Últimas horas de Viti Amaro en el Avilés Viti Amaro en la sesión de ayer charlando con el futbolista argentino Ramiro de Lillo. / MARIETA Los gestores de Norte Proyectos buscan desde el domingo un nuevo inquilino para el banquillo | La destitución ya estaría tomada a falta de cerrar un acuerdo con el técnico que suplirá al gijonés, con varias gestiones abiertas y muchos ofrecimientos NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 8 octubre 2019, 02:50

Viti Amaro apura sus últimas horas como entrenador del Real Avilés. Los gestores de Norte Proyectos ya tienen tomada la decisión, aunque no se reconozca abiertamente, a la espera de cerrar un acuerdo con el técnico que suplirá al gijonés, que en principio ya no estaría el domingo en el partido que el equipo blanquiazul disputa en el campo de La Cruz, en Ceares. De posibles sustitutos no han trascendido los nombres que se manejan, los reales, aunque la lista de ofrecimientos es larga y variopinta, lo que no extraña por ser lo habitual.

Mientras no encajen todas las piezas, el todavía inquilino del banquillo tiene que cumplir su trabajo, por lo que ayer lunes estuvo al frente de la sesión con aparente normalidad, a pesar de asumir la situación. Como es normal en estos casos, «nadie me ha dicho nada», dice respecto a su relevo, que está en marcha desde el final del partido ante el Navarro, en el que Viti Amaro se jugaba el puesto tras no ganar los seis partidos anteriores.

Consumada la derrota se abrieron las líneas para organizar una reunión de urgencia de lo que sería un gabinete de crisis, con viaje de urgencia de José Álvarez, quien junto al exfutbolista y representante Luisber, son las personas que rinden cuentas ante los socios de Norte Proyectos, entre ellos Anne Ignacio.

Sobre los posibles sustitutos, los nombres que circulan son la práctica mayoría de los que están sin equipo. Desde Josu Uribe hasta el avilesino Julio Arniella, y el mismísimo Paco Fernández, a quien ya se tanteó con la imposibilidad de dar ningún paso adelante por el trabajo académico del que ya fue entrenador blanquiazul. La pretensión es que el técnico del Avilés sea asturiano, aunque además de Paco, otro candidato tanteado ha descartado la posibilidad de dirigir al equipo en estos momentos. Otro nombre que ha circulado es el de Santi Calvo, que ejerce como entrenador de porteros en la escuela de la UD Las Palmas.

Mientras los gestores «hacen su trabajo», Viti Amaro, que ayer celebraba el cumpleaños de su hija, tiene organizada la semana de trabajo aún asumiendo que puede no ejecutarla si de aquí a mañana miércoles, como se pretende, el club hace oficial su destitución y confirma el nombre del nuevo entrenador, que debería sentarse en el banquillo siempre y cuando se pueda tramitar su ficha.

Más de un problema

La destitución se gestó después del fiasco ante el Navarro, no por la derrota, también la imagen de inferioridad que dio el Avilés. «El equipo parecía un juguete en manos del equipo contrario y es algo que se estaba viendo venir. El partido con el San Martín también fue muy deficiente y logramos empatar de aquella manera». José Álvarez se muestra muy crítico con lo que vio en el derbi: «No solo no generamos ocasiones, como en partidos anteriores, el domingo dimos muchas facilidades al Navarro. Con el gol tenemos un problema, pero no es el único y algo hay que cambiar. Esta semana se van a tomar algunas decisiones».

José Álvarez afirma que «el responsable de la plantilla soy yo por ser quien la hizo», pero los cambios no se producirán arriba sino a pie de campo, en el banquillo y en la plantilla.