«Vamos a seguir luchando y trabajando para mejorar» Castañón en un gesto de lamento. Al fondo Viti Amaro. / MARIETA Juanma Castañón trata de poner buena cara al mal momento e incide en la «falta de acierto en el remate y errores que nos cuestan goles» N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 14 enero 2019, 06:30

El entrenador del Avilés intentaba poner buena cara al mal tiempo y aseguró que «voy a seguir entrenando como siempre, con la misma ilusión. A los jugadores les he dicho eso mismo y que no bajen los brazos en ningún momento. Hay que seguir trabajando para mejorar porque podemos hacerlo».

Juanma Castañón centró las claves de la derrota frente al Gijón Industrial en dos factores, los errores defensivos, «en el primer gol por despistarnos en las marcas del córner y no estar atentos a la segunda jugada, y el segundo viene de un penalti absurdo», y la falta de acierto en el remate: «Hemos tenido en el primer tiempo hasta cinco ocasiones claras y no metimos ninguna». El técnico blanquiazul solo ve una forma de revertir la situación actual después de seis partidos sin ganar, los cinco últimos perdidos: «No cometer errores que nos cuestan goles y acertar en las oportunidades que se crean. Entrenando la gente remata bien, pero los domingos no hay forma y tendremos que seguir insistiendo». Tras una derrota muy importante frente a un rival directo, el domingo llega ante el Universidad otra final: «Son partidos trascendentales, como el de hoy, pero queda mucho camino por andar para todos los equipos».

Viti Amaro, entrenador del Gijón Industrial, se felicitaba por «una victoria muy importante» que analizó con objetividad. «Ellos empezaron mejor el partido y tuvimos el acierto de adelantarnos muy pronto, pero el Avilés tuvo capacidad de reacción y pudo empatar en varias ocasiones claras. Tras el descanso hemos sido superiores a partir del segundo gol, que los mató».