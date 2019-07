Real Avilés «No hemos venido aquí a pasar el rato, el objetivo final es la compra» Florentino Alonso, con el campo sintético de Tabiella detrás esta semana. / LVA Florentino Alonso, gerente del Real Avilés: «Llegamos con ilusión y ganas de trabajar y si el entorno nos apoya queremos llevar muy lejos a un histórico como el Real Avilés» SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 21 julio 2019, 02:18

Gijonés de 44 años, Florentino Alonso es un hombre de retos. Reconocido en el mundo de los deportes de contacto a nivel nacional, ha llegado al Real Avilés de la mano de Norte Proyectos con un objetivo claro: «Devolver a un histórico de nuestro fútbol al lugar que le corresponde». Para ello promete muchas horas de trabajo, «acercar el club a la ciudad» y asegura que el objetivo «final es la compra», aunque «depende de muchos factores y necesitamos del apoyo de todos».

-¿Cómo llega un hombre de los deportes de contacto al fútbol?

-Siempre me ha gustado el fútbol, aunque mi llegada al Real Avilés se debe lógicamente por Norte Proyectos. Conozco a la gente que está dentro, sé que son un grupo muy serio y el reto me parece muy bonito. Mi objetivo personal es que el club vuelva a ser lo que era, que la afición pueda disfrutarlo y que mi padre se sienta orgulloso de mí. No tengo mayores necesidades.

-Un reto bonito... y difícil.

-Difícil es tirar del boxeo y del K1 durante tantos años, modalidades que están muy mal vistas y que poco a poco lo vamos cambiando. Convencer a padres, a gente de que vaya a las veladas, organizarlas... eso es difícil. Aunque el Real Avilés viene de una etapa mala, el fútbol es otra cosa y en mi opinión es mucho más sencillo. Me encuentro cómodo.

-Para la gran mayoría de la afición blanquiazul, por no decir toda, la solución a los males del club, además de liquidar la deuda con el Ayuntamiento y normalizar las relaciones, es que José María Tejero venda sus acciones. ¿Ve factible la compra por parte de Norte Proyectos Deportivos?

-Nosotros no hemos venido aquí a pasar el rato ni a perder el tiempo. Lógicamente el objetivo final es la compra. Pero eso depende de muchos factores. Por un lado, para estar seguros de acometer esa operación necesitamos ver cómo va el proyecto. Se tiene que dar todo. El apoyo de la afición, buenos resultados deportivos, apoyo publicitario, institucional... Pero si todo va bien, como así esperamos, la idea es esa. Después, no podemos olvidar que para una operación así se deben poner de acuerdo las dos partes.

-A pesar de que apostar por el Real Avilés no es fácil hoy en día, se ha sacado de la manga un gran acuerdo con Triocar como patrocinador principal. ¿Está siendo difícil la tarea?

-No tanto. Por mis años de experiencia en el mundo de la organización de veladas conozco a mucha gente y a muchas empresas y lo que estamos consiguiendo hasta ahora es a nivel personal. Nuestra seriedad es la mejor baza en estos momentos. Hay más acuerdos cerrados que iremos anunciando y a nivel general estamos contentos. Habrá más soportes de publicidad en el estadio y la idea es llenarlo poco a poco.

-¿Cómo van las obras?

-Bien. Ahora mismo estamos con las labores de limpieza y en el mes de agosto debería estar todo finiquitado. Vestuarios, tienda, oficinas... También estamos pensando cambiar el suelo de la sala de prensa, poner tarima, y lógicamente también unos nuevos vinilos y un nuevo 'photocall' con los logos de las empresas que se están uniendo al proyecto.

-Cuando todo parecía ir viento en popa tras sus reuniones con las peñas, saltó a la palestra el tema de Vilches. ¿Cómo lo lleva?

-En lo personal me dolió mucho. Nosotros contratamos a Vilches por motivos deportivos, condenamos los insultos de una y otra parte y garantizo que nunca más va a ocurrir con miembros del Real Avilés. Lamento la decisión de 'Indeseables' porque tuvimos muy buen 'feeling' en la reunión y los queremos de nuestro lado, así que ojalá con el paso de los meses se unan al proyecto, porque necesitamos a todo el mundo. La mano siempre estará tendida.

-Aunque no es su parcela, ¿qué le parece la plantilla que se está haciendo? ¿Entiende la desconfianza de todos los jugadores que han dicho 'no' al club?

-La entiendo pero no la comparto. Por eso, a la más mínima duda no hemos querido insistir con ningún jugador. Aunque no cabe duda que es difícil por el pasado reciente del club, queremos a gente comprometida como la que tenemos. Estamos formando una plantilla joven, con gente de calidad, y ojalá podamos disputar la 'liguilla' de ascenso.

-Volviendo al tema socios, más de cincuenta en los primeros días. ¿Contento?

-La verdad es que sí. Más allá de los que ha se hayan apuntado, digamos que, por 'intención de voto' sabemos que superaremos seguro los 147 de la temporada pasada, que lógicamente no era difícil. No nos vamos a marcar cifras irreales, pero confiamos en que la campaña vaya muy bien. Con el paso de los partidos esperamos que la gente se enganche.